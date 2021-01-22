Названо найпопулярніші автомобілі в Україні 2020 року
В Україні визначили найпопулярніші автомобілі 2020 року. До трійки лідерів входять Renault, Toyota та KIA.
Як повідомляє AUTO-Consulting, український ринок нових автомобілів складається з двох нерівних частин: легкового і легкого комерційного транспорту. Першому належить майже 90% ринку, другому – майже 11%.
Найпопулярніші марки серед легкових автомобілів в Україні за 2020 рік:
1. Renault
2. Toyota
3. KIA
4. Skoda
5. Hyundai
6. Nissan
7. Volkswagen
8. Peugeot
9. Suzuki
10. Mazda
Найпопулярніші марки серед легкого комерційного транспорту:
1. Fiat
2. Renault
3. Citroen
4. Peugeot
5. Ford
Список найпопулярніших моделей за 2020 рік в Україні має такий вигляд:
1. Toyota RAV4
2. Renault Duster
3. KIA Sportage
4. Renault Logan
5. Renault Sandero
6. Toyota Land Cruiser Prado
7. Hyundai Tucson
8. Skoda Octavia
9. Mazda CX-5
10. Nissan Qashqai
Відповідно до рейтингу можна побачити структуру українського автомобільного ринку. З 10 лідерів – 7 кросоверів і тільки 3 авто з класичним типом кузова.
Є певні зміни у списках, порівняно з 2019 роком. Тоді на першому місці був KIA Sportage, який 2020-го опустився на третє. Renault Duster зберіг своє друге місце. Renault Logan – з третього місця опустився на четверте. А Toyota RAV4 – з четвертого піднялася на перше.
Renault Sandero втримався на 5-й позиції. Skoda Octavia – із шостого опустилася на восьме місце. А Toyota LC Prado – із сьомого піднявся на шосте. Hyundai Tucson – із восьмого перейшов на сьоме місце. Nissan Qashqai – з дев'ятого перемістився на десяте. Toyota Camry вибула з десятки, а натомість увійшла Mazda CX-5.
Зазначається, що в десятці лідерів 2020 року тільки Toyota RAV4, Renault Duster і Mazda CX-5 збільшили обсяги продажів, порівняно з 2019-м.
Серед легкого комерційного авто лідерами за обсягами продажів є такі моделі:
1. Fiat Doblo
2. Renault Dokker
3. Peugeot Rifter
4. Citroen Berlingo
5. Renault Master
Крім Renault Dokker, усі моделі в цьому списку збільшили обсяги продажів порівняно з 2019-м.
Повідомляється, що 2020-го український автомобільний ринок показав невеликий спад, порівняно з 2019-м – мінус 2,16%. Продажі легкових авто скоротилися на 3,04%. Водночас продажі комерційних – зросли на 6,9%.
Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія carVertical провела аналіз бази даних 2020 року і з'ясувала, які авто є найбільш популярними серед українських споживачів.