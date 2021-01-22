Названо найпопулярніші автомобілі в Україні 2020 року

В Україні визначили найпопулярніші автомобілі 2020 року. До трійки лідерів входять Renault, Toyota та KIA.

Як повідомляє AUTO-Consulting, український ринок нових автомобілів складається з двох нерівних частин: легкового і легкого комерційного транспорту. Першому належить майже 90% ринку, другому – майже 11%.

Найпопулярніші марки серед легкових автомобілів в Україні за 2020 рік:

1. Renault

2. Toyota

3. KIA

4. Skoda

5. Hyundai

6. Nissan

7. Volkswagen

8. Peugeot

9. Suzuki

10. Mazda

Найпопулярніші марки серед легкого комерційного транспорту:

1. Fiat

2. Renault

3. Citroen

4. Peugeot

5. Ford

Hyundai Tucson – одна з найпопулярніших моделей в Україні hyundai.com.ua

Список найпопулярніших моделей за 2020 рік в Україні має такий вигляд:

1. Toyota RAV4

2. Renault Duster

3. KIA Sportage

4. Renault Logan

5. Renault Sandero

6. Toyota Land Cruiser Prado

7. Hyundai Tucson

8. Skoda Octavia

9. Mazda CX-5

10. Nissan Qashqai

Відповідно до рейтингу можна побачити структуру українського автомобільного ринку. З 10 лідерів – 7 кросоверів і тільки 3 авто з класичним типом кузова.

Є певні зміни у списках, порівняно з 2019 роком. Тоді на першому місці був KIA Sportage, який 2020-го опустився на третє. Renault Duster зберіг своє друге місце. Renault Logan – з третього місця опустився на четверте. А Toyota RAV4 – з четвертого піднялася на перше.

Renault Duster лишився на другому місці серед найпопулярніших моделей в Україні Renault

Renault Sandero втримався на 5-й позиції. Skoda Octavia – із шостого опустилася на восьме місце. А Toyota LC Prado – із сьомого піднявся на шосте. Hyundai Tucson – із восьмого перейшов на сьоме місце. Nissan Qashqai – з дев'ятого перемістився на десяте. Toyota Camry вибула з десятки, а натомість увійшла Mazda CX-5.

Зазначається, що в десятці лідерів 2020 року тільки Toyota RAV4, Renault Duster і Mazda CX-5 збільшили обсяги продажів, порівняно з 2019-м.

Серед легкого комерційного авто лідерами за обсягами продажів є такі моделі:

1. Fiat Doblo

2. Renault Dokker

3. Peugeot Rifter

4. Citroen Berlingo

5. Renault Master

Крім Renault Dokker, усі моделі в цьому списку збільшили обсяги продажів порівняно з 2019-м.

Одним із найпопулярніших легких комерційних авто в Україні є Citroen Berlingo citroen.ua

Повідомляється, що 2020-го український автомобільний ринок показав невеликий спад, порівняно з 2019-м – мінус 2,16%. Продажі легкових авто скоротилися на 3,04%. Водночас продажі комерційних – зросли на 6,9%.

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