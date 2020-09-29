Найдешевші вживані електромобілі в Україні: скільки коштують популярні моделі

Українське законодавство, яке передбачає нульовий акциз на електромобілі, сприяє зростанню популярності таких транспортних засобів на наших дорогах. Це в тому числі сформувало певний асортимент автомобілів на 100-відсоткової електротязі в українському роздробі. Хоча найбільшим попитом продовжують користуватися вживані авто.

АвтоОбоз розібрався, скільки коштують в Україні найбільш популярні старі електрокари, які найчастіше виїжджають на дороги.

Nissan Leaf

Цей японський електромобіль, який в першому поколінні надійшов у виробництво в 2010 році, сьогодні є найбільш популярною моделлю на електротязі у світі. В Україні – також. Щомісяця ця модель утримує рейтинги вітчизняних продажів з великим відривом серед електромобілів. Левову частку статистики займають саме вживані Nissan Leaf.

Ціни в Україні починаються з $ 6200. Не так багато, враховуючи, що з електромобілями завжди мало "метушні" в технічному плані, і вони досить надійні. За ці гроші машину пропонують з пробігом 150 000 км. З урахуванням слабкості технологій 10-річної давнини та деградації батареї (ємність 24 кВтг) запас ходу після повної зарядки складає всього 80 км.

Tesla Model 3

Американські електромобілі цієї компанії позиціонуються як преміальні автомобілі. Хоча в салоні не варто очікувати на розкішне оздоблення. Всі гроші вкладено в потужність, швидкість і дальність пробігу. Саме тому машини Tesla їздять далі і швидше за всіх. Базової Model 3 це теж стосується.

Не так давно компактна модель в Україні з продажу обігнала старшу Model S. "Трійку" у нас можна купити від $ 26 900. При цьому, в США новий екземпляр коштує приблизно на 10 тисяч доларів дорожче. Чим зумовлена низька ціна?

Електромобілі Tesla – дуже популярні пропозиції в категорії битих авто з Америки. Найдешевша Model 3 на вторинному ринку в Україні – саме така машина. Продавець вказав ціну з урахуванням розмитнення і всіх запчастин. Залишилося тільки відремонтувати електрокар. Судячи з фото, пошкодження серйозні.

Пробіг становить лише 14 000 км. Отже, в ДТП в США машина потрапила доволі рано. Акумуляторна батарея ємністю 75 кВтг забезпечує 500-кілометровий запас ходу.

BMW i3

Компактний баварський електромобіль – дуже технологічна модель. Карбоновий каркас кузова прийшов прямо з гоночних технологій, такі рішення не застосовуються в масових міських авто. І виглядає машина дуже ефектно. Ви напевно часто бачите цей гетчбек на українських дорогах.

Найдоступніша пропозиція – від $ 13 000. За заявою продавця, в ДТП електромобіль BMW не потрапляв, пробіг становить 128 000 км.

Акумуляторна батарея забезпечує запас ходу на рівні 147 км.

Volkswagen e-Golf

VW e-Golf є дуже практичним транспортним засобом, адже побудований на базі стандартного Volkswagen Golf. Німецький бренд користується визнанням і повагою в Україні, тому й електрична модель компанії набула популярності.

Долучитися до автомобіля можна за $ 12 900. За ці гроші машина 2015 року випуску пропонується з пробігом 48 000 км. Електричний гетчбек все ще виглядає сучасно, адже VW Golf зовсім нещодавно змінив покоління. Електричної модифікації в нього більше не буде.

Акумуляторна батарея ємністю 24 кВтг відповідає за усереднений пробіг в 160 км в теплу пору року. За інформацією продавця, взимку ця цифра знижується до 100 км.

Fiat 500e

Італійський компакт – напевно найбільш зворушливий автомобіль в нашій добірці. Цьому сприяє привабливий ретро-дизайн класичного 500. Але в цьому випадку виробник вирішив додати трохи технологічності за допомогою електричної силової установки.

Найдешевша подібна модель в Україні коштує $ 8500. Пробіг дорівнює 48 000 км, а батарея на 24 кВтг пропонує подолати шлях довжиною 140 км після повної зарядки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про найдешевші вживані автомобілі в Україні, які здивували своєю ціною.