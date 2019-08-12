На українських водіїв чекають важливі зміни на дорогах: у чому суть

До кінця року в Україні водії почнуть отримувати "листи щастя" зі штрафами за порушення ПДР. Також для порушників буде введена система штрафних балів.

Подробиці нововведень для водіїв повідомив у ефірі ObozTV начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій.

Як заявив Криклій, дані нововведення мали запрацювати ще два роки тому, проте нормативно-правову базу для них створили лише зараз.

На питання, коли в Україні запрацює система відеофіксації порушень ПДР, чиновник зазначив: "До кінця року. Модель життєздатна".

За його словами, стоїть питання технічної реалізації: "Київ уже закупив 10 камер, їх встановили у 10 локаціях і погодили з поліцією. Інші міста поки що чекають".

Криклій повідомив, що у порушників "спочатку будуть віртуальні бали відраховуватися, надалі буде повноцінний адмінштраф, коли ти вичерпав 150 балів". Він уточнив, що штрафи можна побачити в електронному кабінеті водія і оплатити їх.

"Штраф накладається на власника авто, але власник може повідомити, хто був за кермом. Плюс з'являється така новела як "належний користувач". Це особливо важливо для юридичних компаній, для лізингових компаній, для прокатних організацій. Вони її вносять в електронний кабінет, в реєстр, і ми будемо штрафувати безпосередньо того, хто був за кермом", – розповів начальник Головного сервісного центру МВС.

"Буде кілька способів інформування порушника. Перший – за місцем проживання, другий – смс-повідомлення на телефон, третій – в електронний кабінет водія ви можете зайти та ідентифікувати, які були порушення – як автоматична, так і не автоматична відеофіксація", – пояснив Криклій .

newsone.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава МВС Арсен Аваков заявляв, що на дорогах України буде встановлено близько 1000 камер для боротьби з порушеннями правил дорожнього руху. За словами міністра, на водіїв чекатимуть "жахливі штрафи".

У свою чергу, автоюрист Денис Конюшко пояснив, як водії після масового впровадження відеофіксації на дорогах зможуть ухилятися від відповідальності за порушення ПДР.

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