В Україні встановлять ще 200 камер фіксації порушень ПДР: список ділянок доріг

Вікторія Жмайло Авто 16:49, 10.02.2021 Оновлено: 18:56, 10.02.2021

У 2021 році на дорогах України з'явиться ще 200 камер фіксації порушень Правил дорожнього руху.

Про це під час брифінгу 10 лютого заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Місця для їх установки вибрані не випадково – системи фіксації запрацюють у всіх областях на ділянках доріг, де трапляється більше аварій", – підкреслив він.

У свою чергу глава МВС Арсен Аваков в Twitter опублікував інфографіку зі списком трас, де планується установка камер.

Області, де планується установка камер
Twitter Арсена Авакова
Всього буде встановлено більше 200 камер
Twitter Арсена Авакова
Камери з'являться на небезпечних ділянках
Twitter Арсена Авакова

За його словами, за 8 місяців 2020 року на ділянках роботи 48 комплексів автофіксації порушень ПДР кількість ДТП з постраждалими зменшилася втричі.

"+210 млн грн у бюджет. Працюємо, крок за кроком", - написал міністр.

Раніше радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко розповів, що обов'язковий технічний огляд автомобілів в Україні повинен повернутися вже в поточному році. Ймовірно, наклейки на лобовому склі про проходження техогляду не будуть використовуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні збираються серйозно посилити покарання за порушення правил дорожнього руху, зокрема й за п'яне водіння. Передбачається, що водії, яких упіймають за кермом у такому стані, можуть отримати штраф до 51 тис. грн або до 12 років позбавлення волі.

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