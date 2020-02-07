На дорогах України з'явилися нові знаки: що вони означають

На дорогах України з'явилися нові знаки – "Зелена хвиля". У Києві з 6 лютого вони будуть вказувати на швидкість руху для проїзду на всі зелені світлофори.

Про це повідомляє ТСН. Однак, допомогти в безперешкодному русі знаки допоможуть не завжди, адже розраховані для "ідеальних умов".

Для цього потрібно їздити лише на зелений, на смугах руху не повинен бути припаркований транспорт, а також водії повиннаі дотримуватися швидкості.

Експерти говорять і про небезпеку "Зеленої хвилі" в Україні.

"З нашою культурою водіння "Зелена хвиля" може перетворитися... ну, як завжди у нас на світлофорах – йому горить червоне, а він виїжджає на перехрестя", – пояснив експерт з безпеки дорожнього руху Олександр Крижановський.

У той же час, комунальники сподіваються, що нові знаки простимулюють водіїв не порушувати правила для того, щоб заощадити час.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні запропонували радикально карати за п'яне водіння – не штраф або позбавлення прав, а конфіскація автомобіля і кримінальна відповідальність.

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