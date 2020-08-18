На автомобіль з неба впала справжня риба і влаштувала ДТП

Курйозний випадок стався на одній з трас в штаті Теннесі, США. На автомобіль, що рухався, з неба раптово впала риба і, тим самим, влаштувала ДТП.

Як повідомило на своїй сторінці в Facebook місцеве природоохоронне агентство, судячи з усього, рибу зронив птах, який пролітав мимо. Вочевидь, що білоголовий окунь став її здобиччю, проте за якимось збігом обставин тварина втратила свій "трофей".

З неба на автомобіль впала риба. Скріншот публікації

В результаті незвичайного інциденту ніхто з учасників руху не постраждав, за винятком самого окуня – удар при падінні був настільки сильний, що риба застрягла в зазорі між фарою і бампером автомобіля.

Чи покриє таку дивну ДТП страховка, невідомо.

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