Mercedes W140 з секретом під капотом оцінили як новий S-Class

В каталозі оголошень на німецькому сайті autobild.de з'явився цікавий Mercedes S-Class в кузові W140. Автомобіль оцінили в нечувані 84 900 євро, і на це є тому причини!

Вся справа в тому, що перед нами не звичайний "Кабан", а маловідомий Mercedes S 70 AMG, створений на базі S60 AMG. Ніколи не чули про такий? Не дивно: цей автомобіль настільки рідкісний, що навіть в Мерседесі не знають, скільки екземплярів було випущено, але точно відомо, що їх менше 100.

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Як би там не було, але в продажу є тільки один такий Mercedes W140 (у всякому разі поки що), пофарбований в рідкісний колір Turmalinggreen. Пробіг автомобіля складає 190 000 км, а стан, судячи з фото, ідеальний. Практично увесь пробіг автомобіль "намотав" при першому власника: в 1996 році седан був поставлений на замовлення головного лікаря однієї зі швейцарських лікарень. Проте тепер він повернувся на батьківщину, в Німеччину, де його продає місцевий дилер, при цьому не так давно (1200 км "назад") машина пережила капремонт ключових агрегатів (щоб все було зроблено грамотно та толково, коробку передач навіть довелося відправляти на завод AMG для перепрограмування).

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Ну а тепер пару слів про сам Mercedes S 70 AMG. Як уже було відзначено вище, автомобіль був створений на базі "шестидесятих" версії: об'ємом 6,0-літрового двигуна збільшили до 7.0., в результаті чого потужність зросла з 394 до 496 к.с. Крім того, інженери встановили поліпшені гальма AMG, нову вихлопну систему і 18-дюймові колісні диски.

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

Mercedes W140 c 7.0 V12 AutoScout24

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