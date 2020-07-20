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Летів 218 км/год: в поліції опублікували зведення щодо порушень швидкості за тиждень

Кирило Лютий
Авто
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Летів 218 км/год: в поліції опублікували зведення щодо порушень швидкості за тиждень

З 13 по 19 липня камерами автофіксації було виявлено 203 автомобіля, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год.

Як сказано на сайті патрульної поліції, найбільша швидкість була у автомобіля BMW X6, ДОУ KA283***, який мчав зі швидкістю 218 км/год.

Камери зафіксували порушника на трасі М03 Київ - Харків - Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці – 110 км/год.

"А ось найбільше за тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Reno Duster, ДОУ BC969*** – 23 рази", – сказано в повідомленні.

Фото - patrol.police.gov.ua

Фото - patrol.police.gov.ua

Фото - patrol.police.gov.ua

Фото - patrol.police.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони вимірюватимуть тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

  • Перевищення швидкості руху каратиметься штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більш ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

УкраїнаВідеофіксація на дорогахПДР
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