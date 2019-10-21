Київ став героєм реклами нової моделі BMW

Очевидно, на думку BMW, Київ - найкрасивіше місце в світі для демонстрації нової баварської моделі - 2 Series Gran Coupe.

Про це автомобілі OBOZREVATEL розповідав зовсім недавно. Елегантний компактний седан БМВ 2 Серії вперше показали на відео близько тижня тому. Новинка побудована на модульній платформі передньопривідною BMW 1 Series з 2670-міліметрової колісною базою. Довжина / ширина / висота складають 4526 мм / 1800 мм / 1420 мм відповідно.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Базова модифікація оснащена 140-сильним бензиновим двигуном. Дизельний агрегат розвиває 190 к.с. Топова версія отримала бензиновий мотор потужністю 306 к.с. і повнопривідну трансмісію. Ймовірно, надалі з'являться і інші силові установки.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Зарубіжні компанії все частіше розглядають Україну як майданчик для створення промо-роликів своєї продукції або навіть зйомки популярних серіалів. Тепер українська столиця виявилася в фокусі уваги компанії BMW, представники якої обрали Київ для підготовки рекламного ролика нової моделі BMW 2 Series Gran Coupe 2020 модельного року.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Відео призначене для глобальної кампанії, тому весь світ знайомиться з новинкою саме завдяки ефектним київським локаціях. У кадрі особливу увагу приділили Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів, по яких динамічно роз'їжджає баварська новинка.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Крім іншого, вибір конкретного місця для зйомки реклами може говорити про особливі плани BMW для українського ринку. Не виключено, що компанія розраховує на теплий прийом новинки українськими покупцями. Багато з них були б не проти обзавестися відносно доступним преміальним автомобілем зі спортивним характером. У Німеччині ціни на BMW 2 Series Gran Coupe 2020 стартують з 31950 євро. Український прайс поки не оголошений.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Як розповідав OBOZREVATEL, живий дебют новинки BMW відбудеться в листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі, де відвідувачів чекають і інші цікаві автомобілі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram