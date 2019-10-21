Головна Новини
21 жовтня • оновлено в 12:41
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Автомобільні новини

Київ став героєм реклами нової моделі BMW

717 Читати матеріал російською

Очевидно, на думку BMW, Київ - найкрасивіше місце в світі для демонстрації нової баварської моделі - 2 Series Gran Coupe.

Про це автомобілі OBOZREVATEL розповідав зовсім недавно. Елегантний компактний седан БМВ 2 Серії вперше показали на відео близько тижня тому. Новинка побудована на модульній платформі передньопривідною BMW 1 Series з 2670-міліметрової колісною базою. Довжина / ширина / висота складають 4526 мм / 1800 мм / 1420 мм відповідно.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Новини
BMW вирішила відмовитися від продажу електрокара-бестселера

Базова модифікація оснащена 140-сильним бензиновим двигуном. Дизельний агрегат розвиває 190 к.с. Топова версія отримала бензиновий мотор потужністю 306 к.с. і повнопривідну трансмісію. Ймовірно, надалі з'являться і інші силові установки.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Зарубіжні компанії все частіше розглядають Україну як майданчик для створення промо-роликів своєї продукції або навіть зйомки популярних серіалів. Тепер українська столиця виявилася в фокусі уваги компанії BMW, представники якої обрали Київ для підготовки рекламного ролика нової моделі BMW 2 Series Gran Coupe 2020 модельного року.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Відео призначене для глобальної кампанії, тому весь світ знайомиться з новинкою саме завдяки ефектним київським локаціях. У кадрі особливу увагу приділили Подільсько-Воскресенського та Дарницького мостів, по яких динамічно роз'їжджає баварська новинка.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Крім іншого, вибір конкретного місця для зйомки реклами може говорити про особливі плани BMW для українського ринку. Не виключено, що компанія розраховує на теплий прийом новинки українськими покупцями. Багато з них були б не проти обзавестися відносно доступним преміальним автомобілем зі спортивним характером. У Німеччині ціни на BMW 2 Series Gran Coupe 2020 стартують з 31950 євро. Український прайс поки не оголошений.

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

BMW 2 Series Gran Coupe в Києві

Як розповідав OBOZREVATEL, живий дебют новинки BMW відбудеться в листопаді на автошоу в Лос-Анджелесі, де відвідувачів чекають і інші цікаві автомобілі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Автосалон у Лос-Анджелесі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Автосалон у Лос-Анджелесі Новини автосвіту
Місце
Україна Київ
Тег
BMW
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
2
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Чорный Сашко
Чорный Сашко
"Кроме прочего, выбор конкретного места для съемки рекламы может говорить об особых планах BMW для украинского рынка. Не исключено, что компания рассчитывает на теплый прием новинки украинскими покупателями. Многие были бы не против обзавестись относительно доступным премиальным автомобилем со спортивным характером" ______________________________________ Орнул в голосину))) уже предзаказы из какляндии, акуеть дайте две )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel