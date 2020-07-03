Камери почали фіксувати на дорогах України автоклонів: ЗМІ розкрили шахрайську схему

Автоматична фіксація порушень ПДР в Україні, запроваджена Міністерством внутрішніх справ, дозволила виявляти на дорогах двійників авто.

Як пише УНІАН, автоклонів вдається знаходити завдяки "листам щастя", які отримують водії за порушення. Але іноді штрафи відправляють власникам не того транспорту.

Як розповів киянин Максим Захарченко, з нього почали вимагати сплатити штраф за перевищення швидкості у ніч на 2 червня. Але насправді в той час чоловік спав, а його машина стояла на стоянці. Через два тижні прийшов новий "лист щастя" за аналогічне порушення на тому ж відрізку дороги. На щастя, знайшлися свідки, які підтвердили його непричетність до порушення.

Чоловік після власного розслідування з'ясував, що в Україні існує ще один автомобіль тієї ж марки та з таким же номерним знаком. Відрізнялися лише VIN-код машини та страховка, видана іншою страховою компанією.

"Я написав заяву в поліцію, і вони її зареєстрували. Але від штрафів це не звільняє. Ще в поліції порекомендували змінити мій номерний знак", – розповів Максим.

Двійника машини також мають батьки Тетяни Колчанової, яким про це повідомили співробітники митниці на одному з пунктів пропуску на кордоні. Вони прислухалися до рекомендацій і теж змінили номерні знаки на своїй "Ауді". Тетяна розповіла, що через кілька років випадково біля театру побачили клон свого авто.

Як пояснив голова комісії з етики Асоціації приватних детективів України Руслан Болгов, найчастіше "клон" купує людина, яка про це не знає.

"Люди лінуються заглиблюватися в перевірку при покупці, а велика кількість шахраїв перебивають номери – без експертизи це не помітиш", – говорить він.

У підсумку водій ризикує втратити авто. За його словами, автоклони зазвичай – машини, які ввезли без розмитнення, або крадені.

"Шахраї знаходять автомобіль-донор, "змальовують" всі його дані (це можуть зробити різними способами, в тому числі і поки машина ремонтується на СТО). Далі злочинці заявляють, що нібито документи втрачені та відновлюють їх у своєму регіоні. Дуже часто через підставних, підкуплених людей в поліції", – описав схему детектив.

За його словами, щоб не купити клона, важливо розуміти: двійником часто буває автомобіль з вартістю нижче ринкової, чи близькою до неї. Найчастіше цей трюк проробляють з дорогими автомобілями. Також він радить перевіряти, адже більшість приїжджають купувати машину зі своїм майстром.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в перший же день роботи системи автофіксації один з водіїв "придумав", як її обходити.