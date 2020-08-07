Камери автофіксації з’являться на всіх автошляхах держзначення – МВС .

Автоматична фіксація порушень Правил дорожнього руху на всіх автошляхах державного значення може бути запроваджена в Україні до кінця поточного року.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. "В мене є велике сподівання на те, що автоматична фіксація буде працювати абсолютно на всіх автомобільних шляхах державного значення до кінця року. І мені би дуже хотілося, щоб вона почала працювати хоча б у великих містах", – сказав він.

Як пояснив радник, багато залежить від фінансування, зокрема, на закупівлю камер фіксації. В цьому контексті він висловив сподівання на те, що під час місцевої виборчої кампанії депутати міськрад виділятимуть кошти на ці потреби.

Мартиненко також повідомив, що наразі в МВС працюють над тим, щоб камери фіксували не лише факти перевищення швидкості, але й інші розповсюджені порушення ПДР, зокрема, проїзд на червоне світло, небезпечне маневрування, переїзд перехрестя тощо.

"Треба пройти всі технічні регламенти, щоб всі ці фіксації надалі не скасовувалися через суд", – пояснив він.

Як писав OBOZREVATEL, 1 червня в Україні стартувала система відеофіксації порушень правил дорожнього руху . Вона, зокрема, дозволила виявляти на дорогах двійників авто.