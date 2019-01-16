Столкновения двух вероисповеданий и культов не будет: машину мыть зимой нужно, особенно если ее среда обитания заключена в многочисленные столичные кольца.

Впрочем, и поездка по трассе в обязательном порядке должна приводить автовладельца на мойку. Все дело в реагентах: они разрушают не только обувь, но и краску на бортах вашего авто. Поэтому машину в холодные месяцы надо мыть регулярно. Вопрос состоит в том, как это делать.

Мойка автомобиля зимой

Классический метод "облил побыстрее — заплатил поменьше" тут не подойдет: дешевая мойка с незаинтересованным в сотрудничестве мойщиком может привезти к большим проблемам и дорогостоящим ремонтам. Есть только один вариант безболезненно сэкономить — сделать все самому!

Итак, первое, с чего стоит начать, это сбить верхний слой грязи. Сделать это желательно не горячей водой — от резкого перепада температур краска может лопнуть, особенно если имели место кузовные работы. Торопливость сами знаете, где нужна, поэтому надо дать машине оттаять, а коктейлю из воды с солью — стечь. И только после этого наносить пену. Ни в коем случае нельзя использовать губку или тряпку — частицы соли и песка, природный абразив, нанесут непоправимый урон краске. При большом старании, можно добраться даже до грунта, а при выезде с теплой мойки на улицу царапины станут еще заметнее — краска и лак имеют свойство сжиматься на морозе. Поэтому покрываем пеной, снова ждем и медленно и педантично смываем моющее средство. Держать пену долго тоже нельзя — в ее состав входит щелочь, разъедающая краску не хуже соли. Двух-трех минут будет вполне достаточно, чтобы химия разъела химию, но не добралась до лакокрасочного покрытия.

Смываем! Особо тщательно пройдите резиновые уплотнители дверей и стекол, дворники и покрышки — каучукосодержащие детали особенно сильно страдают от воздействия реагентов. По возможности, промойте защиту картера — зимой туда набивается очень много грязи. Автомобиль выглядит чистым, но мокрым.

Протирать? Обязательно! Чистой тряпкой, микрофиброй или искусственной замшей, регулярно промывая "орудие труда" под проточной водой, проходим круг-другой и переходим к самому важному пункту зимней мойки — сушке.

Дело в том, что вода остается в зазорах, замках и полостях. Замерзнув, она может нанести такой урон автомобилю, что восстановить его функционал смогут только механики. Поэтому зимой автомобиль нужно обязательно продуть сжатым воздухом, начиная от лючка бензобака, который имеет свойство примерзать, и заканчивая каждой замочной скважиной. После — второй круг с чистой тряпкой.

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Для полного успокоения нужно пройтись силиконовой смазкой по дверным уплотнителям — они трескаются под воздействием воды и мороза — и съездить на заправку. Лючок бензобака не успеет примерзнуть, а в самый нужный момент автомобиль будет заправлен.

На подготовку и мойку следует уделить несколько больше времени, чем обычно. Впрочем, один раз в год каждый может себе позволить такую вольность. Себе и своему автомобилю.

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