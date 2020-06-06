Індивідуальні номерні знаки не допоможуть уникнути покарання водіям, які порушують швидкісний режим.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в Facebook, відзначивши, що подібні твердження є міфами.

"05.06.2020 камера автофіксації порушень ПДР зафіксувала перевищення швидкості Dodge Charger, з індивідуальним номерним знаком ІІААО***. На вулиці Олени Теліги вказаний автомобіль перевищив швидкість двічі: при дозволених 50 км/год. водій рухався 123 км/ч. і 144 км/ч", – розповів він.

facebook.com/Bilosh

Білошицький зазначив, що постанови про порушення ПДР будуть відправлені до власника поштою.

"Індивідуальні номери точно не допоможуть уникнути відповідальності", – підкреслив він.

facebook.com/Bilosh

Як повідомляв OBOZREVATEL:

На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

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