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6 червня • оновлено в 17:07
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Індивідуальні номери не врятують від покарання за порушення ПДР – поліція

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Індивідуальні номерні знаки не допоможуть уникнути покарання водіям, які порушують швидкісний режим.

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький в Facebook, відзначивши, що подібні твердження є міфами.

"05.06.2020 камера автофіксації порушень ПДР зафіксувала перевищення швидкості Dodge Charger, з індивідуальним номерним знаком ІІААО***. На вулиці Олени Теліги вказаний автомобіль перевищив швидкість двічі: при дозволених 50 км/год. водій рухався 123 км/ч. і 144 км/ч", – розповів він.

У поліції розвінчали міф про "недоторканних" порушників ПДР

facebook.com/Bilosh

Білошицький зазначив, що постанови про порушення ПДР будуть відправлені до власника поштою.

"Індивідуальні номери точно не допоможуть уникнути відповідальності", – підкреслив він.

У поліції розвінчали міф про "недоторканних" порушників ПДР

facebook.com/Bilosh

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • На дорогах Києва з 00:00 1 червня запрацювали 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Вони будуть вимірювати тільки швидкісний режим руху транспорту на дорогах і в разі виявлення правопорушення автоматично його фіксуватимуть.

  • Перевищення швидкості руху буде каратися штрафом, на сплату якого дається 30 днів: більше ніж на 50 км/год – 510 грн, від 20 до 50 км/год – 255 грн.

  • Штраф зменшується на 50%, якщо він сплачений протягом 10 банківських днів із моменту отримання постанови.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Відеофіксація на дорогах
Особа
Олексій Білошицький
Місце
Україна
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