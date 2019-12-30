Більше ніж на Донбасі: озвучено моторошні дані щодо загибелі українців у ДТП

У рік в Україні на дорогах гине значно більше людей, ніж під час бойових дій на фронті.

Про це в матеріалі для "Дзеркала тижня" пише заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Наводимо публікацію без змін:

"У 2018 році на дорогах України загинули 3350 осіб, у 2019 році кількість загиблих вже досягла 2716, тоді як у бойових діях в зоні ООС загинули 110 військовослужбовців і правоохоронців.

Як бачимо, статистика явно свідчить про те, що війна у нас йде всередині країни, на наших дорогах. І це неприпустимо.

Геращенко оприлюднив страшну статистику ДТП Дзеркало тижня

Серед основних причин дорожньо-транспортних пригод (ДТП) слід особливо відзначити керування транспортними засобами в стані сп'яніння, перевищення встановленої безпечної швидкості руху, порушення правил маневрування, недотримання дистанції, порушення правил проїзду перехресть.

Керівництво країни і Міністерства внутрішніх справ України не має наміру миритися з таким станом речей і на протязі останніх років, і найбільш активно в 2018-му і поточному роках робить ряд комплексних системних заходів щодо виправлення ситуації. Ці заходи стосуються безлічі напрямків, як нормативних, організаційних, так і практичних, інноваційних, технічних, а також пропагандистських, виховних та освітніх.

Наша головна мета – наведення ладу на дорогах, створення безпечних умов всім учасникам дорожнього руху.

Серед основних цілей на 2020 рік – значне вдосконалення законодавства, масштабне впровадження ефективних систем безпеки на прикладі зарубіжних країн, істотні інфраструктурні зміни, застосування на дорогах фотовідеофіксації порушень в автоматичному режимі.

У цьому контексті активно вивчається досвід зарубіжних країн в питаннях безпеки дорожнього руху для подальшого його застосування в Україні.

Найбільш ефективною зарекомендувала себе система Vision Zero.

Це міжнародний проєкт із забезпечення безпеки дорожнього руху – створення системи автомобільних доріг без жертв і серйозних травм, пов'язаних із дорожнім рухом.

Реалізація проєкту почалася в Швеції, в жовтні 1997 року він був схвалений парламентом. Мета проєкту – зведення до нуля смертності на дорогах. За час реалізації програми кількість смертельних випадків у ДТП знижувалася з року в рік.

Основний принцип концепції полягає в тому, що "життя і здоров'я – найвища цінність у суспільстві", а кількість коштів, необхідних для розвитку і модернізації дорожньої інфраструктури, розраховується на користь зниження ризику для людини.

Vision Zero пропонує наступні "можливі довгострокові максимальні швидкості руху, пов'язані з інфраструктурою. Ці швидкості засновані на людських і автомобільних обмеженнях.

Наприклад, доведено: переносимість людиною удару машиною становить приблизно 30 км/год. Якщо в міських районах потрібна вища швидкість, можна відокремити пішохідні переходи від дорожнього руху. В іншому випадку пішохідні переходи або зони повинні бути розраховані на швидкість не більше 30 км/ч.

На даний час система застосовується в багатьох країнах Європи, а також в США, Канаді, Великобританії та Індії.

Підсумок програми в Швеції – зниження за двадцять років смертності на дорогах більше ніж в два рази, з 541 в 1997-му до 253 у 2017 році. Цифри свідчать про ефективність цієї програми, тому її в рівній мірі можна і потрібно застосовувати в реаліях українських доріг.

Міністерство внутрішніх справ виступає з широкомасштабною програмою змін в законодавстві, заради припинення "війни" на дорогах.

У наступному році почнеться експлуатація систем відеоспостереження на дорогах України, які будуть фіксувати порушення правил дорожнього руху в автоматичному режимі.

На сьогоднішній день в Києві вже встановлено 20 таких камер відеоспостереження, які працюють в тестовому режимі.

У листопаді нинішнього року було проведено тестовий запуск системи, коли задіяли п'ять камер спостереження на проспектах міста, де дозволена швидкість становила 80 км/год. Незважаючи на те, що камери були налаштовані на швидкість 103 км/год, всього за добу роботи системи було зафіксовано понад 41 тис. порушень швидкісного режиму. У перекладі на мову штрафів і цифр, загальна сума склала б понад 10 млн грн, і це тільки за добу, на одній ділянці дороги Києва.

Але наша основна мета – не стягувати штрафи з водіїв, а привчити їх до розумного водіння з дотриманням правил дорожнього руху, взаємної поваги, розуміння цінності свого життя і життя інших людей.

Якщо органи місцевої влади вкладають значні кошти в поліпшення дорожньої інфраструктури, то за необхідності і створення належних умов безпеки своїм рішенням вони можуть збільшити швидкість руху на окремих ділянках доріг або дорогах в цілому.

Проведена кропітка робота із внесення змін до законодавства України в сфері безпеки дорожнього руху – посилення відповідальності учасників за порушення його правил, зокрема за водіння в стані алкогольного і наркотичного сп'яніння, водіння особами, які не мають відповідного дозволу на право керування транспортними засобами або позбавленими такого права, водіння автомобілів без використання ременів безпеки або шоломів для мотоциклістів. Також передбачається відповідальність за перевезення дітей без використання спеціальних засобів безпеки.

Наведено лад у питаннях отримання водійських посвідчень на право керування транспортними засобами. Ми вже зробили дуже багато і зробимо ще більше, щоб неможливо було без необхідних якісних знань і навичок отримати водійські посвідчення.

Привчати до безпечного водіння автомобілістів і велосипедистів, до безпечного переходу дороги пішоходів необхідно з раннього віку, з дитячого садка і школи.

Кожен дорослий повинен пам'ятати, що переходячи дорогу в недозволеному місці, він вчить свою дитину ризикувати життям. Профілактика – найсерйозніший елемент складової безпеки дорожнього руху. Вона полягає в навчанні дітей в дошкільних установах, школах.

Міністерство внутрішніх справ спільно з Міністерством освіти ініціює поновлення в усіх школах обов'язкового проведення уроків безпеки. Такий виховний підхід однозначно поліпшить ставлення учасників дорожнього руху до свідомого дотримання його правил.

Особливе місце в забезпеченні безпеки дорожнього руху відведено системним інфраструктурним змінам, активному залученню в цю сферу органів місцевого самоврядування.

До найбільш ефективних інфраструктурних змін слід віднести такі.

Створення перехресть з круговим рухом. Незважаючи на те, що світлофорне регулювання знижує число аварій і збільшує пропускну здатність перехрестя, як правило, аварії на них призводять до більш тяжких наслідків, ніж на перехрестях із круговим рухом.

Будівництво доріг із розділовим бар'єром. Це ефективно запобігає аваріям, пов'язаним із зіткненнями зустрічного автотранспорту.

Очищення прилеглих до доріг територій. Для мінімізації наслідків з'їзду транспорту з дороги з прилеглих територій повинні бути прибрані небезпечні предмети: камені і дерева, встановлені паркани.

Застосування фотовідеокамер в автоматичному режимі, що є ефективним засобом контролю над встановленими обмеженнями швидкості на дорогах.

Устаткування на дорогах у населених пунктах пристосувань "лежачий поліцейський", що дисциплінує водіїв в питаннях дотримання швидкісного режиму.

Устаткування доріг вібраційними смугами, що попереджають водіїв про зміну смуги руху.

Установка інформаційних щитів уздовж доріг, що попереджають про необхідність дотримання правил дорожнього руху та наслідків їх недотримання.

Комплексне системне і послідовне застосування всіх викладених заходів, а також впровадження досвіду зарубіжних країн на основі проекту Vision Zero дозволить істотно знизити аварійність на наших дорогах і зберегти людські життя.

Зберегти життя і здоров'я наших співгромадян, а не зібрати більше штрафів – ось наша мета із наведення ладу на дорогах України".

Як повідомляв OBOZREVATEL, патрульна поліція підвела гірку статистику ДТП на українських дорогах – за 11 місяців 2019 року в ДТП загинуло 3080 осіб – більше, ніж за аналогічний період минулого.

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