З'явилася перша інформація щодо електричної Skoda Octavia

Компанія Skoda випустить електричний седан/ліфтбек, який за розмірами буде порівнянний зі Skoda Octavia. Водночас у майбутньому бестселер чеської марки сам стане електрокаром за замовчуванням.

Про це виданню Auto Express розповів глава "Шкоди" Томас Шефер. За його словами, електричний аналог Octavia з'явиться до 2025 року, а вже після 2030 року варто очікувати виходу безпосередньо "Октавії" на батарейках. Шефер зазначив, що Octavia – ключова модель бренду, тим самим він дав зрозуміти, що навіть із електрифікацією сегмента легкових автомобілів легенда все одно залишиться в строю.

Зараз Skoda Octavia випускається в бензинових, дизельних і гібридних версіях Skoda

Також бос компанії з Млада-Болеслава анонсував ще один електрокар – це буде бюджетна модель з цінником менш ніж 20 000 євро. Її побудують на урізаній і більш дешевій версії платформи MEB VW Group (нагадаємо, що Skoda належить "Фольксвагену"), а за габаритами новинка буде близька до Volkswagen Polo (нинішнє покоління цієї моделі має довжину 4 метри). Її поява також очікується найближчими роками. Така новинка повинна стати ідеологічним наступником міського компакта Citigo-e iV – першого електромобіля марки, який пробув на конвеєрі менш як рік (з осені 2019 до вересня 2020).

Затримка в часі виходу обох моделей пов'язана з тим, що зараз Skoda сконцентрована на своєму першому електричному кросовері – Enyaq iV. Цей автомобіль дебютував у вересні поточного року, а буквально кілька тижнів тому розпочалося його виробництво. Компанія покладає великі надії на "Еньяк", його вона планує зробити однією з найбільш продаваних моделей усієї групи VW. До речі, випускається електрокросовер на одній виробничій лінії з Octavia A8 на основному заводі Skoda, який розташований у Млада-Болеславі.

Як раніше писав OBOZREVATEL :