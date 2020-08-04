Знаменитий бестселер Nissan замінять електромобілем

Седан Nissan Maxima користувався популярністю довгі роки, особливо в США. Але оскільки в остання час спостерігається постійне падіння попиту на класичні чотиридверні моделі, його приберуть з модельного ряду компанії. А в якості заміни покупцям буде запропонований електромобіль.

Про це в інтерв'ю Automotive News розповів головний операційний директор Nissan Ашвані Гупта. За його словами, Максиму відправлять на пенсію вже у 2022-му році. На таке рішення вплинуло, власне, два фактора – слабкий продаж седанів і підвищена потреба в "електричках".

Nissan Maxima актуального покоління. Фото: Nissan

Як очікується, електрична заміна Nissan Maxima буде зроблена в дусі концепт-кара IMs (на фото нижче), який показали в минулому році. До речі, в його ж стилістиці виконаний недавно представлений електричний кросовер Nissan Ariya.

Nissan IMs. Фото: Nissan

Nissan IMs Фото: Nissan

Про характеристики майбутнього електромобіля поки нічого невідомо, але Nissan IMs оснащувався двома моторами сукупної віддачею 483 к.с. і 115-кіловат-годинною батареєю, яка розрахована на запас ходу у 610 км.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Nissan також випустить ще один електромобіль – великий позашляховик.