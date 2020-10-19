Журналісти встановили різницю в запасі ходу Tesla взимку та влітку

Експерти одного з американських автовидань протестували седан Tesla Model 3 у версії SR + на запас ходу взимку і влітку. У підсумку в холодну пору машина показала очікувано більшу витрату енергії, ніж в теплу: різниця в енергоефективності склала близько 23,5%.

Відповідні тести провели журналісти InsideEVs. Спочатку вони спочатку вони зазнали "трійку" в січні при температурі 6 градусів за Цельсієм, а потім – зовсім недавно (в жовтні), коли за вікном було 26 градуси (до слова, така температура вважається ідеальною для електромобілів). Маршрут був один і той самий, він пролягав як в межах міста, так і на шосе (екіпаж рухався від Рима до муніципалітету Форлі (Італія) – це трохи більше 343 км). Сумарно машина проїхала за весь час близько 1050 кілометрів.

Tesla Model 3, яка брала участь в тесті. InsideEVs

Експеримент показав, що в ідеальних погодних умовах Tesla Model 3 побила рекорд ефективності – її середнє енергоспоживання склало всього 11,9 кВтг на 100 кілометрів. У той же час в зимових погодних умовах це значення склало вже 14,7 кВтг 100 км. До речі, паспортне енергоспоживання "трійки" становить 14,9 кВтг.

Таким чином, журналісти прийшли до висновку, що взимку запас ходу машини може знижуватися майже на 100 км. На це впливає як той факт, що в холод негативно впливає на роботу батареї, плюс взимку активно використовувалося додаткове обладнання – обігрівач, фари. Крім того, сприяли більшій витраті і зимові шини.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, електромобілі Tesla скоро можна буде заряджати всього за 7 хвилин.