Збій у мережі Tesla викликав переполох серед користувачів у всьому світі

У внутрішній мережі компанії Tesla стався масштабний збій програмного забезпечення. Це призвело до порушення роботи сайту, офісу компанії і виникнення проблем у клієнтів бренду.

Про це повідомляє портал Electrek. Персонал компанії не міг обробляти поставки і замовлення, а сайт видавав помилку.

З проблемами зіткнулися багато клієнтів компанії. Зокрема, власники автомобілів Tesla, що використовують мобільний додаток як ключ, втратили доступ до своїх електромобілів. Те ж саме відбувалося з іншими продуктами Tesla: власники сонячних батарей Tesla і зарядок Powerwall не могли контролювати свої системи. Веб-сайт компанії видавав помилку під час переходу до будь-якого з розділів з головної сторінки.

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Це вже не перший, але один із наймасштабніших перебоїв у роботі комп'ютерної мережі Tesla. Збій мав глобальний характер, так як власники у всьому світі повідомляли про ту ж проблему. Зв'язок почав повертатися до деяких автомобілів. Але частина користувачив можуть, як і раніше, відчувати проблеми. Причина збою так і залишилася невідомою.

Ринок стрімко відреагував на проблему, унаслідок чого вартість акції компанії знизилася на 10% до $380 за акцію.

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