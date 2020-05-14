З батареями Samsung електрокари Hyundai проїздитимуть 800 км

Сьогодні багато автовиробників, які займаються розробкою випуском електромобілів, націлилися на створення "далекобійних" моделей. І незабаром такі машини, судячи з усього, з'являться у Hyundai.

Цьому посприяє підписання угоди між південнокорейським автовиробником і компанією Samsung. Днями віце-президент Samsung Electronics Лі Джейон виконавчий віце-президент Hyundai Motor Group Ійсан Чонг провели на акумуляторному заводі Samsung SDI (знаходиться недалеко від столиці Південної Кореї, Сеула) зустріч, під час якої домовилися об'єднати зусилля у сфері створення електрокарів з великим запасом ходу.

Hyundai Kona Hyundai

В рамках зустрічі представники обох компаній обговорили батарейні технології нового покоління і поділилися своїми напрацюваннями у галузі EV. Hyundai має давній досвід виробництві електромобілів, причому досить великий – компанія вже як кілька років випускає і продає хетчбек Ioniq Electric та кросовер Kona Electric, які користуються хорошим попитом у багатьох країнах світу. У той же час Samsung недавно розробила твердотельную батарею з високими вихідними характеристиками – така АКБ розрахована на 1000 циклів зарядки/розрядки і може забезпечити запас ходу на одному заряді у 800 км.

Hyundai Kona Hyundai

Втім, коли з`явиться перший електромобіль Hyundai, оснащений високопродуктивним акумулятором Samsung, поки невідомо – ніякі терміни не називаються. При цьому зараз Hyundai і Samsung не співпрацюють у сфері батарей: постачальником елементів живлення для електрокарів Hyundai є дві інші південнокорейські компанії – LG Chem та SK Innovation.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що Hyundai готує відразу два ефектних електромобіля.