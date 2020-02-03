Замість Лада Гранта: в Росії придумали новий електромобіль

Російський електромобіль Zetta є компактною міською машиною. Звісно, перспективи серійного виробництва новинки дуже сумнівні.

Як з'ясував OBOZREVATEL, про цю новинку час від часу спливає інформація ще з 2017 року. Виробництво нібито планували почати в грудні 2019 року, однак цього, авжеж, не відбулося.

Похмурий дизайн – головна характеристика Zetta fips.ru

Втім, це не завадило компанії внести зображення електромобіля в базу Роспатенту. Мабуть, хтось всерйоз переживав, що дизайн "перспективної" моделі можуть вкрасти. Цікаво, що тепер нову машину хочуть відправити на ринок у цьому році за ціною близько 6500 євро. При цьому Лада Гранта коштує приблизно на 1 тисячу євро менше.

Поки російський електромобіль існує тільки на папері fips.ru

Справа в тому, що в Росії сектор електромобілів абсолютно не розвинений. Світові бренди не поспішають виводити свої електрокари на російський ринок, а розробка місцевого EV і зовсім здається утопічною ідеєю.

Це багато в чому пов'язано з тим, що в РФ слабо розвинена мережа зарядних станцій, що цілком зрозуміло для нафтової країни. Втім, США це не заважає бути лідером по впровадженню екологічного транспорту.

Російський електромобіль Zetta виглядає дуже дешево fips.ru

Раніше повідомлялося, що електромобіль Зетта (який на ранніх етапах називався El-Panda) оснащений повнопривідною конфігурацією з чотирма моторами, які сумарно видають 98 л.с. Заряду 10-кіловатної батареї нібито вистачає на 200 км. За якою системою сертифікації робили заміри – невідомо.

Власне, і ці цифри на практиці перевірити не вдалося, адже на цих міфічних електрокарах ще ніхто не їздив.

У базовій комплектації Лада Гранта коштує близько 5500 євро lada.ru

Як розповідав OBOZREVATEL, недавно Лада Нива і Гранта обзавелися дивними модифікаціями, за які просять досить великі гроші.

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