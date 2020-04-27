Загадка SONY: компанія готує вже другий електромобіль

Перший електромобіль SONY – вкрита туманом таємниця. Нам несподівано показали машину під назвою Vision-S, сказали щось про технології і на цьому все. Але на підході вже другий електрокар.

Компанія небагатослівна, тому нам нічого невідомо про її майбутнє у світі автопрому. Залишається звертати увагу на неочевидні знаки, які можуть хоч щось підказати. Одним з таких став загадковий макет, який компанія дбайливо залишила на задньому плані презентаційного ролику Vision-S.

На передньому плані – SONY Vision-S, позаду – загадковий кросовер скріншот відео

Авжеж, про таємничу машину нічого не розповіли. Проте ми можемо зробити висновок, що перед нами перспективний кросовер SONY Vision-X, наприклад. Зараз можна називати цю машину як завгодно. А художники InsideEVs та Motor1 навіть придумали, як новинка може виглядати.

Перший кросовер SONY? Можливо insideevs.com

На відео, яке ви можете бачити нижче, мигцем показали тільки передню частину машини. Відразу варто відзначити, що серійний варіант, якщо електричний кросовер все ж добереться до виробництва, може виглядати інакше.

SONY Vision-S sony.com

Поки єдиним орієнтиром для дизайну можна обрати Vision-S – не телевізор же, справді. На попередньому зображенні SUV виглядає таким же органічним та обтічним, а кузов складається з акуратних поверхонь із мінімальною кількістю декоративних елементів.

SONY Vision-S sony.com

Цікаво, що в компанії підготували перший електромобіль SONY Vision-S в якості технологічного стенду для демонстрації нових технологій, які можна застосувати в автомобілях. Тим не менш, компанія продовжує роботу над прототипом і готується до дорожніх випробувань моделі. Приціл на серійне виробництво очевидний, хоча технологічний гігант і вдає, що нічого не відбувається.

Компанія SONY цілиться в Tesla, хоча ми поки нічого не знаємо про її можливості tesla.com

На даний момент немає жодної інформації про терміни виходу першого електромобіля Соні на ринок. Невідомі і експлуатаційні характеристики моделі, так само як і ціновий діапазон. Але в компанії мають намір виступити відразу в декількох сегментах, якщо вже робота йде і над кросовером. З нетерпінням чекаємо на подробиці.

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