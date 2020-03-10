За ціною б/у Skoda Octavia: як виглядає електромобіль з дизайном мікрохвильовки

Новий електромобіль Bee Anywhere планують вивести на дороги в найближчі роки. Для цього у незвичайній моделі є просунуті технології, привабливий цінник та дивний дизайн.

Почнемо з розшифровки хитромудрої назви Bee Anywhere. У перекладі – Будь Скрізь – ім'я натякає на мобільність, яку своєму власникові дарує особистий автомобіль. Правда, як з'ясував OBOZREVATEL, жодних даних про запас ходу виробник не розкриває. При цьому заклик бути обіграли словом Bee – бджола. У дизайні колісних дисків проглядається натяк на медові стільники. Ну і нехай.

Bee Anywhere виглядає незвично, а у його назви складний зміст beeanywhere.com

Але головна особливість новинки – виконаний з графенових компонентів кузов, який після закінчення експлуатаційного терміну електромобіля можна повністю переробити. Цікаво, що часто графен використовують в елементах живлення. Можливо, Bee Anywhere вміє за допомогою кузовних панелей накопичувати енергію для збільшення запасу ходу. Але про це в описі моделі нічого не говориться.

Компактний кузов поєднує в собі дивний дизайн і високі технології beeanywhere.com

Маленький електромобіль (довжина до 3 м) є спільним проєктом компанії MEV Ltd. та фахівців Університету Манчестера. Автори планують не тільки випустити новинку у вільний продаж, але і пропонувати за програмою каршерінга.

Bee Anywhere схожий на мікрохвильовку

Орієнтовна вартість Bee Anywhere – близько 8-9 тис. євро. Залишається сподіватись, що незвичайний дизайн, що нагадує побутову техніку, не відлякає покупців.

Салон Bee Anywhere виглядає занадто просто beeanywhere.com

Bee Anywhere доведеться змагатися з новітнім Citroen Ami fr-media.citroen.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий електромобіль Citroen готується до виходу на ринок за революційною ціною в 6000 євро.

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