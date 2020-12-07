Класичний Range Rover став електромобілем

Британська компанія Lunaz оголосила про старт виробництва електромобілів на базі Range Rover першого покоління.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія з Сильверстоуна, яка займається реставрацією та подальшим перетворенням автомобілів минулих років в електрокари, вирішила зайнятися електрифікацією першого покоління люксового позашляховика Range Rover (1970-1994 р.в.).

Range Rover першого покоління користується заслуженим попитом у колекціонерів lunaz.design

Lunaz планує виготовить 50 примірників ретро електро-SUV. Раніше ми вже розповідали про компанію Lunaz, яка представила свої електричні версії класичних моделей Jaguar, Bentley та Rolls-Royce. Тепер, з урахуванням побажань замовників, майстри з Сильверстоуна звернули свої погляди до першого в світі люксовому всюдихода. Автомобіль буде запропонований у двох комплектаціях – Town і Country, а також в двох варіантах колісної бази – стандартною та подовженою.

У версії Country основний акцент буде зроблений на позашляхових можливостях моделі. Автомобіль отримає повний привід, посилені елементи шасі і підвіски, а також більш ефективні гальма. У версії Town більше уваги буде приділено комфорту та обладнання салону з урахуванням індивідуальних переваг замовників.

Електричний Range Rover буде запропонований в двох специфікаціях – Town і Country lunaz.design

Що стосується технічної "начинки", то в компанії традиційно зберігають інформацію у таємниці. А ось про вартість у компанії говорять абсолютно відкрито. Електричний Range Rovers від Lunaz обійдеться мінімум в 245 тисяч фунтів без урахування податків та зборів. Перші екземпляри будуть доставлені покупцям влітку майбутнього року.

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