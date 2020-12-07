Класичний Range Rover став електромобілем

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
4,2 т.
Класичний Range Rover став електромобілем

Британська компанія Lunaz оголосила про старт виробництва електромобілів на базі Range Rover першого покоління.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Компанія з Сильверстоуна, яка займається реставрацією та подальшим перетворенням автомобілів минулих років в електрокари, вирішила зайнятися електрифікацією першого покоління люксового позашляховика Range Rover (1970-1994 р.в.).

Range Rover першого покоління користується заслуженим попитом у колекціонерів

Lunaz планує виготовить 50 примірників ретро електро-SUV. Раніше ми вже розповідали про компанію Lunaz, яка представила свої електричні версії класичних моделей Jaguar, Bentley та Rolls-Royce. Тепер, з урахуванням побажань замовників, майстри з Сильверстоуна звернули свої погляди до першого в світі люксовому всюдихода. Автомобіль буде запропонований у двох комплектаціях – Town і Country, а також в двох варіантах колісної бази – стандартною та подовженою.

У версії Country основний акцент буде зроблений на позашляхових можливостях моделі. Автомобіль отримає повний привід, посилені елементи шасі і підвіски, а також більш ефективні гальма. У версії Town більше уваги буде приділено комфорту та обладнання салону з урахуванням індивідуальних переваг замовників.

Електричний Range Rover буде запропонований в двох специфікаціях – Town і Country

Що стосується технічної "начинки", то в компанії традиційно зберігають інформацію у таємниці. А ось про вартість у компанії говорять абсолютно відкрито. Електричний Range Rovers від Lunaz обійдеться мінімум в 245 тисяч фунтів без урахування податків та зборів. Перші екземпляри будуть доставлені покупцям влітку майбутнього року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , електричну спадкоємицю Alfa Romeo 60-х років оцінили в солідну суму, а в американські майстри тюнінгу вирішили імплантувати позашляховику Defender мотор від Corvette.

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