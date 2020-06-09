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9 червня • оновлено в 13:38
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Які машини без податків обирають українці: ТОП-5 моделей

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Українці в травні 2020 року зареєстрували 943 електромобіля, за які не потрібно платити податки. Це приблизно на третину перевищило торішній результат. Нових авто в травні зареєстрували близько 6 тисяч.

Акциз і ПДВ для електромобілів скасовані до 2022 року включно, тому українські автомобілісти все частіше звертають увагу на покупку електротранспорту, в тому числі з-за кордону. За даними УкрАвтопром, 883 електромобіля з 943 виявилися вживаними.

Chevrolet Bolt

Chevrolet Bolt

Chevrolet

ТОП-5 електромобілів у травні:

  1. Nissan Leaf – 282 шт.

  2. Tesla Model S – 136 шт.

  3. Tesla Model 3 – 128 шт.

  4. Chevrolet Bolt – 50 шт.

  5. Tesla Model X – 45 шт.

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Лідером ринку залишається Ніссан Ліф, але крім нього в п'ятірці найбільш популярних електрокарів виявилося три моделі Тесла. У комерційному секторі в травні опинилися лише вживані електромобілі, де лідером традиційно став Renault Kangoo ZE

Nissan Leaf

Nissan Leaf

Nissan

Нагадаємо, нещодавно OBOZREVATEL показував незвичайний спосіб зарядки Tesla Model 3 під час руху.

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
електромобілі ринок нові авто б/к автомобіль авто
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