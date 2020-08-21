Які електромобілі люблять українці – 5 найкращих брендів

Стас Сіділєв Електромобілі 14:15, 21.08.2020

Незважаючи на те, що попит на електромобілі в Україні за підсумками липня 2020 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го, кількість EV на дорогах зростає.

За даними First Gear, за перше півріччя 2020 року українці придбали і зареєстрували на 17,6% більше електрокарів в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Названо найпопулярніші бренди, які вибирали українські автомобілісти.

Найпопулярніші марки електромобілів:

  1. Nissan (55% від загальної кількості);

  2. Tesla (12% від загальної кількості);

  3. Renault (7,5% від загальної кількості);

  4. BMW (4,4% від загальної кількості);

  5. Volkswagen (3,2% від загальної кількості).

Також стало відомо про найбільш популярні моделі електрокарів в Україні:

  1. Nissan Leaf;

  2. Tesla Model S;

  3. Renault Kangoo ZE;

  4. BMW i3;

  5. Volkswagen e-Golf.

Для порівняння наводимо найбільш популярні EV за підсумками липня 2020:

  1. Nissan Leaf (234 шт.);

  2. Tesla Model 3 (115 шт.);

  3. Tesla Model S (98 шт.);

  4. Tesla Model X (45 шт.);

  5. Fiat 500e (38 шт.).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні показали вітчизняний бюджетний електромобіль за $5000.

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