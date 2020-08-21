Які електромобілі люблять українці – 5 найкращих брендів

Незважаючи на те, що попит на електромобілі в Україні за підсумками липня 2020 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го, кількість EV на дорогах зростає.

За даними First Gear, за перше півріччя 2020 року українці придбали і зареєстрували на 17,6% більше електрокарів в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Названо найпопулярніші бренди, які вибирали українські автомобілісти.

Найпопулярніші марки електромобілів:

Nissan (55% від загальної кількості); Tesla (12% від загальної кількості); Renault (7,5% від загальної кількості); BMW (4,4% від загальної кількості); Volkswagen (3,2% від загальної кількості).

Також стало відомо про найбільш популярні моделі електрокарів в Україні:

Nissan Leaf; Tesla Model S; Renault Kangoo ZE; BMW i3; Volkswagen e-Golf.

Для порівняння наводимо найбільш популярні EV за підсумками липня 2020:

Nissan Leaf (234 шт.); Tesla Model 3 (115 шт.); Tesla Model S (98 шт.); Tesla Model X (45 шт.); Fiat 500e (38 шт.).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні показали вітчизняний бюджетний електромобіль за $5000.