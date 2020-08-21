Які електромобілі люблять українці – 5 найкращих брендів

Названо улюблені електромобілі українців.
Незважаючи на те, що попит на електромобілі в Україні за підсумками липня 2020 року знизився в порівнянні з аналогічним періодом 2019-го, кількість EV на дорогах зростає.
За даними First Gear, за перше півріччя 2020 року українці придбали і зареєстрували на 17,6% більше електрокарів в порівнянні з тим же періодом 2019 року. Названо найпопулярніші бренди, які вибирали українські автомобілісти.
Nissan (55% від загальної кількості);
Tesla (12% від загальної кількості);
Renault (7,5% від загальної кількості);
BMW (4,4% від загальної кількості);
Volkswagen (3,2% від загальної кількості).
Також стало відомо про найбільш популярні моделі електрокарів в Україні:
Nissan Leaf;
Tesla Model S;
Renault Kangoo ZE;
BMW i3;
Volkswagen e-Golf.
Для порівняння наводимо найбільш популярні EV за підсумками липня 2020:
Nissan Leaf (234 шт.);
Tesla Model 3 (115 шт.);
Tesla Model S (98 шт.);
Tesla Model X (45 шт.);
Fiat 500e (38 шт.).
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні показали вітчизняний бюджетний електромобіль за $5000.
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