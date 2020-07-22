Які електрокари купують українці – топп'ятірка

За перші пів року 2020-го (січень-червень) українці поставили на облік 3516 електромобілів. Цей результат приблизно на 10% перевершив показники за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Укравтопром, за цей час було зареєстровано 3346 легкових електромобілів, що дозволило домогтися 13-відсоткового зростання в секторі, та 169 комерційних електрокарів – зниження на 23% щодо першого минулорічного півріччя.

При цьому тільки 7,8% легкових електромобілів виявилися новими, а в сегменті комерційних ця кількість склала 2,4%. 100-відсотковий показник серед нових електричних автобусів представлений одним транспортним засобом.

VW e-Golf увійшов до п'ятірки лідерів. Фото: Volkswagen

Топп'ятірка електромобілів в Україні за 2020 рік (січень-червень):

Nissan Leaf (1 159 шт.) Tesla Model S (389 шт.) Tesla Model 3 (358 шт.) Tesla Model X (162 шт.) VW e-Golf (161 шт.)

Як видно, три місця з п'яти зайняли електрокари Тесла. Але їм не вдалося обійти лідера від Nissan навіть сумарною кількістю в 909 екземплярів. При цьому новими виявилися лише 22 авто. З 1159 Ніссан Ліф нових було 6 шт., а з 161 Volkswagen e-Golf – 0 шт. В цьому плані найкращим виявився кросовер Audi e-tron quattro з 59 авто.

Nissan Leaf традиційно зайняв лідируючу позицію. Фото: Nissan

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайці отримали потужне фінансування і готують наступ на ринок електромобілів.