Які електрокари купують українці – топп'ятірка

Стас Сіділєв Електромобілі 13:15, 22.07.2020

За перші пів року 2020-го (січень-червень) українці поставили на облік 3516 електромобілів. Цей результат приблизно на 10% перевершив показники за аналогічний період минулого року.

Як повідомляє Укравтопром, за цей час було зареєстровано 3346 легкових електромобілів, що дозволило домогтися 13-відсоткового зростання в секторі, та 169 комерційних електрокарів – зниження на 23% щодо першого минулорічного півріччя.

При цьому тільки 7,8% легкових електромобілів виявилися новими, а в сегменті комерційних ця кількість склала 2,4%. 100-відсотковий показник серед нових електричних автобусів представлений одним транспортним засобом.

VW e-Golf увійшов до п'ятірки лідерів.
Фото: Volkswagen

Топп'ятірка електромобілів в Україні за 2020 рік (січень-червень):

  1. Nissan Leaf (1 159 шт.)

  2. Tesla Model S (389 шт.)

  3. Tesla Model 3 (358 шт.)

  4. Tesla Model X (162 шт.)

  5. VW e-Golf (161 шт.)

Як видно, три місця з п'яти зайняли електрокари Тесла. Але їм не вдалося обійти лідера від Nissan навіть сумарною кількістю в 909 екземплярів. При цьому новими виявилися лише 22 авто. З 1159 Ніссан Ліф нових було 6 шт., а з 161 Volkswagen e-Golf – 0 шт. В цьому плані найкращим виявився кросовер Audi e-tron quattro з 59 авто.

Nissan Leaf традиційно зайняв лідируючу позицію.
Фото: Nissan

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайці отримали потужне фінансування і готують наступ на ринок електромобілів.

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