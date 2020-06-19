Як ЗАЗ продавав у Німеччині унікальну Таврію Електро. Фото

У 1991 році Запорізький автозавод випустив електричну версію Таврії – ЗАЗ-1109, вона ж Таврія Електро. Прийнято вважати, що автомобіль існував лише в якості тестового прототипу, проте в дійсності, це не так – виявляється, що у автомобіля була серійна версія, яку продавали у Німеччині.

Зокрема, згадка про цей автомобіль міститься в рекламній брошурі німецького дилера Deutsche Lada. Один з користувачів сайту Driive2 опублікував переклад цього буклету та відсканував фотографії унікальної Таврія Електро.

Таврія Електро, яку продавали у Німеччині drive2.ru

Як видно, електроТаврія візуально ніяк не відрізняється від бензинової. А ось технічно, ясна річ, це зовсім інша машина.

Електрокар оснащувався мотором постійного струму, який видавав 16 к.с. Батарея – блок з 14 свинцевих акумуляторів ємністю 240 Ач. Така Таврія могла розігнатися до 80 км/год, її запас ходу на одному заряді становив 60-120 км. Важив автомобіль 1115 кг.

Зарядне гніздо машини ховалося спереду, під логотипом; рівень заряду батарей можна було відстежувати за допомогою спеціального індикатора на передній панелі. Ще одна з цікавих особливостей ЗАЗ-1109 – вже тоді вона пропонувала систему рекуперації енергії (при гальмуванні відновлювалася частина споживаної енергії)!

Приладова панель машини, де були виведені дані по батареї drive2.ru

У брошурі Таврія Електро описувалося досить спокусливо. Вказувалося, що вона є ідеальним авто для міста і реальною алетернатівою машин з ДВЗ. Вона компактна, але при цьому містка (розрахована на 4-х осіб), а також екологічно чиста і дуже тиха. Крім того, у неї була хороша маневреність.

Однак продавали Електро Таврію недешево – за 31 650 німецьких марок; для порівняння за ті ж гроші можна було купити люксовий Mercedes 190E (він коштував (37 000 марок). Саме висока ціна, а також той факт, що проект був вже морально застарілим, і погубив незвичайний ЗАЗ. Достовірно невідомо, скільки було продано електричних Таврій , та й продано взагалі, проте кілька років тому один з екземпляр ЗАЗ-1109 бачили на вулицях у Німеччині. Причому автомобіль був к живому стані.

Кілька років тому Таврію Електро бачили на вулицях Німеччини. Знімки OBOZREVATEL виявив на тому ж сайті Drive2, але вже в акаунті іншого користувача drive2.ru

Ось так заряджався ЗАЗ drive2.ru

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що свого часу випуск Таврії і Славути хотіли налагодити в Греції, але цим планам не судилося збутися.