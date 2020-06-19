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Як ЗАЗ продавав у Німеччині унікальну Таврію Електро. Фото

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
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Як ЗАЗ продавав у Німеччині унікальну Таврію Електро. Фото

Таврія Електро

У 1991 році Запорізький автозавод випустив електричну версію Таврії – ЗАЗ-1109, вона ж Таврія Електро. Прийнято вважати, що автомобіль існував лише в якості тестового прототипу, проте в дійсності, це не так – виявляється, що у автомобіля була серійна версія, яку продавали у Німеччині.

Зокрема, згадка про цей автомобіль міститься в рекламній брошурі німецького дилера Deutsche Lada. Один з користувачів сайту Driive2 опублікував переклад цього буклету та відсканував фотографії унікальної Таврія Електро.

Таврія Електро, яку продавали у Німеччині

Таврія Електро, яку продавали у Німеччині drive2.ru

Як видно, електроТаврія візуально ніяк не відрізняється від бензинової. А ось технічно, ясна річ, це зовсім інша машина.

Електрокар оснащувався мотором постійного струму, який видавав 16 к.с. Батарея – блок з 14 свинцевих акумуляторів ємністю 240 Ач. Така Таврія могла розігнатися до 80 км/год, її запас ходу на одному заряді становив 60-120 км. Важив автомобіль 1115 кг.

Зарядне гніздо машини ховалося спереду, під логотипом; рівень заряду батарей можна було відстежувати за допомогою спеціального індикатора на передній панелі. Ще одна з цікавих особливостей ЗАЗ-1109 – вже тоді вона пропонувала систему рекуперації енергії (при гальмуванні відновлювалася частина споживаної енергії)!

Приладова панель машини, де були виведені дані по батареї

Приладова панель машини, де були виведені дані по батареї drive2.ru

У брошурі Таврія Електро описувалося досить спокусливо. Вказувалося, що вона є ідеальним авто для міста і реальною алетернатівою машин з ДВЗ. Вона компактна, але при цьому містка (розрахована на 4-х осіб), а також екологічно чиста і дуже тиха. Крім того, у неї була хороша маневреність.

Однак продавали Електро Таврію недешево – за 31 650 німецьких марок; для порівняння за ті ж гроші можна було купити люксовий Mercedes 190E (він коштував (37 000 марок). Саме висока ціна, а також той факт, що проект був вже морально застарілим, і погубив незвичайний ЗАЗ. Достовірно невідомо, скільки було продано електричних Таврій , та й продано взагалі, проте кілька років тому один з екземпляр ЗАЗ-1109 бачили на вулицях у Німеччині. Причому автомобіль був к живому стані.

Кілька років тому Таврію Електро бачили на вулицях Німеччини. Знімки OBOZREVATEL виявив на тому ж сайті Drive2, але вже в акаунті іншого користувача

Кілька років тому Таврію Електро бачили на вулицях Німеччини. Знімки OBOZREVATEL виявив на тому ж сайті Drive2, але вже в акаунті іншого користувача drive2.ru

Ось так заряджався ЗАЗ

Ось так заряджався ЗАЗ drive2.ru

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що свого часу випуск Таврії і Славути хотіли налагодити в Греції, але цим планам не судилося збутися.

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