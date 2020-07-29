Xiaomi випустила ідеальний транспорт для міста за 440 євро

Найближчим часом на ринку електричних двоколісних транспортних засобів, призначених для експлуатації в умовах міста, відбудеться справжній переполох через Xiaomi. Китайський гігант запускає в продаж Ninebot C30 – найдешевший електричний скутер в світі.

Xiaomi Ninebot C30 примітний стильним зовнішнім виглядом, гарною функціональністю і непоганими характеристиками. Моторолер оснащений двигуном потужністю 0,4 кВт і тягою в 40 Нм. Автономність ходу складає близько 34 км, максимальна швидкість – 25 км/год. Спереду на скутері Xiaomi встановлені дискові гальма, ззаду – барабанні. Зарядити акумулятор можна як на самому "мопеді", так і автономно, від'єднавши його від агрегатів.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Ціна у нього і справді приваблива. Ninebot C30 продається в Китаї за 3599 юанів, що еквівалентно близько 440 євро. Іншими словами, новий електроскутер коштує дешевше, ніж більшість "гірських" велосипедів середньої цінової категорії.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Орієнтований Ninebot C30, в першу чергу, на підлітків, оскільки їздити на ньому можна без водійських прав. На додаток до C30 доступні три інших варіанти моделі Ninebot – C40, C60 і C80. Кожен з цих варіантів має більший запас ходу і, відповідно, більш високу ціну.

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