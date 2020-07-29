МоваЯзык

Топтеми:

Xiaomi випустила ідеальний транспорт для міста за 440 євро

Віталій Сазонов
Віталій Сазонов
Електромобілі
1,0 т.
Xiaomi випустила ідеальний транспорт для міста за 440 євро

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30.. Фото: Xiaomi

Найближчим часом на ринку електричних двоколісних транспортних засобів, призначених для експлуатації в умовах міста, відбудеться справжній переполох через Xiaomi. Китайський гігант запускає в продаж Ninebot C30 – найдешевший електричний скутер в світі.

Xiaomi Ninebot C30 примітний стильним зовнішнім виглядом, гарною функціональністю і непоганими характеристиками. Моторолер оснащений двигуном потужністю 0,4 кВт і тягою в 40 Нм. Автономність ходу складає близько 34 км, максимальна швидкість – 25 км/год. Спереду на скутері Xiaomi встановлені дискові гальма, ззаду – барабанні. Зарядити акумулятор можна як на самому "мопеді", так і автономно, від'єднавши його від агрегатів.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Ціна у нього і справді приваблива. Ninebot C30 продається в Китаї за 3599 юанів, що еквівалентно близько 440 євро. Іншими словами, новий електроскутер коштує дешевше, ніж більшість "гірських" велосипедів середньої цінової категорії.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30.

Новий електричний скутер Xiaomi Ninebot C30. Фото: Xiaomi

Орієнтований Ninebot C30, в першу чергу, на підлітків, оскільки їздити на ньому можна без водійських прав. На додаток до C30 доступні три інших варіанти моделі Ninebot – C40, C60 і C80. Кожен з цих варіантів має більший запас ходу і, відповідно, більш високу ціну.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у Tesla може з'явитися електрокар дешевше Model 3.

Новини автосвітутранспортелектромобіліXiaomi
Поділитися в Facebook
  2. Авто
  3. Електромобілі