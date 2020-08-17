Xiaomi представила незвичайний електрокар за $1500

Китайський гігант Xiaomi представив нетиповий електромобіль – Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition. Новинка являє собою електричний карт, який створювався за (скромною) участю культового виробника суперкарів з Італії.

До речі, сам по собі електричний карт Ninebot GoKart Pro існував у Xiaomi і до цього, в даному ж випадку він має особливе виконання Lamborghini Edition, яке відрізняється фірмовим жовтим забарвленням "Ламб" і спеціальною акустикою, що імітує звук вихлопу суперкарів Huracan V10 та Aventador V12 (можна вибрати один зі звуків за допомогою спеціального перемикача).

Xiaomi і Lamborghini створили незвичайний електрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Крім того, новинка отримала ще й особливі покришки зі зниженими зчіпними властивостями – з їхньою допомогою на автомобілі легше "йти" в дрифт.

Xiaomi і Lamborghini створили незвичайний електрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Xiaomi і Lamborghini створили незвичайний електрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Xiaomi і Lamborghini створили незвичайний електрокар за $1500. Фото: Xiaomi

Xiaomi і Lamborghini створили незвичайний електрокар за $1500. Фото: Xiaomi

В іншому ж це звичайний Ninebot GoKart Pro, який оснащений електромотором на 6,5 к.с. і батареєю ємністю 0,432 кВтг. Акумулятор розрахований на проходження дистанції у 24,8 км (62 кола по 400 км) із середньою швидкістю 40 км/год.

У Китаї купити Ninebot GoKart Pro Lamborghini Edition можна за 9 999 юанів, це трохи менше 1500 доларів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Xiaomi випустила ідеальний для пересування по місту транспорт всього за 440 євро.