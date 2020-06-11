VW передасть покупцям недороблені електромобілі

Volkswagen не встигає почати заплановані поставки електромобіля ID.3 цього літа. Через технічні проблеми доопрацювання моделі відкладається, але покупці все одно отримають неготові машини.

Найближчий термін початку поставок VW ID.3 клієнтам – вересень. Поява перспективної моделі на дорогах постійно відкладали через складне програмне забезпечення електронних систем автомобіля, які вимагають довгих налаштувань. Проте восени покупці отримають свої Volkswagen ID.3 з неповним функціоналом мультимедійного комплексу.

Новий електромобіль VW ID.3 Volkswagen

Основні можливості, яких будуть позбавлені електрокари Фольксваген – інтеграція з Apple CarPlay і Android Auto. Також не буде працювати великий проекційний дисплей, який виводить безліч корисної інформації прямо на скло перед водієм.

Новий електромобіль VW ID.3 Volkswagen

Новий електромобіль VW ID.3 Volkswagen

Ці функції будуть працювати, коли власники отримають оновлення програмного забезпечення на початку 2021 року. При цьому автомобілі, які вирушать у продаж до кінця осені 2020-го, одразу володітимуть повним функціоналом.

Новий електромобіль VW ID.3 Volkswagen

У вересні в першу чергу свої машини отримають ті, хто оформив передзамовлення і вніс депозит у розмірі 1000 євро. Це будуть автомобілі серії First Edition в трьох модифікаціях з цінами до 40, 46 і 50 тис. євро. Всі вони отримають електромотор на 204 к.с. та 58-кіловатну батарею, яка забезпечить запас ходу 440 км.

Новий електромобіль VW ID.3 Volkswagen

Новий електромобіль VW ID.3 Volkswagen

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