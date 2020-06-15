VW допоможе: якими електромобілями Ford завалить ринок

У компанії Ford вже є один масовий електромобіль – кросовер Ford Mustang Mach-E (модель вже представлена, але поки не проводиться). Однак, це буде не єдина "електричка", яку компанія підготувала на недалеке майбутнє.

Днями автогігант повідомив, що до середини 2022 року запланував випуск ще два електрокара – "батарейковими" версіями пікапа F-! 50 і фургона Transit.

Поки невідомо, яка з двох моделей побачить світ першою. Передбачається, що це буде Ford Transit, оскільки американські дилери очікують новинку вже у 2021 році. Втім, можливо, що обидві машини вийдуть одночасно, оскільки прототипи і Ford F-150 EV, і Transit EV, вже готові.

Прототип електричного Транзиту Ford

Прототип електричного Ford F-150 Ford

Однак і це ще не все майбутні "електрички" від Форд. Як вже раніше повідомляв OBOZREVATEL, днями американський концерн підписав співпрацю Volkswagen, і в рамках цих домовленостей німці нададуть "блакитного" овалу свою модульну платформу MEB, на якій Форд зробить ще один електрокар. Цей автомобіль відправиться на конвеєр в 2023 році, щорічно компанія має намір випускати 100 000 таких авто. Як очікується, це буде компактна модель – можливо, перелицьована версія нового хетчбека VW ID.3.

Ще одним електрокаром Ford стане модель на платформі Volkswagen Ford

Таким чином, в найближчі роки в портфелі Ford буде як мінімум чотири електромобіля для абсолютно різних сегментів.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що у популярного пікапа Ford з'явилася супер економічна версія.