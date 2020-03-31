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31 березня • оновлено в 19:41
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Втекти від коронавірусу: в Китаї створили ідеальне авто для самоізоляції

1.5т
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Втекти від настирливого коронавірусу подалі, але при цьому зберегти необхідний рівень комфорту пропонує китайська компанія Xinge.

"Будинок на колесах" на базі трицикла Xinge

"Будинок на колесах" на базі трицикла Xinge

thedrive.com

Виробник мототехніки створив кілька варіантів "будинку на колесах" на базі трицикла. Новинка здатна рухатися по дорозі зі швидкістю 45 км/год. У рух його приводить невеликий електромотор, харчування для якого забезпечує батарея ємністю 7,2 кВтг, але можна замовити версію зі звичним ДВС.

Водійське місце виглядає просто, але практично

Водійське місце виглядає просто, але практично

thedrive.com

У пасажирському відсіку достатньо місця для трьох осіб. Тут є диван, стіл, телевізор, кондиціонер, невеликий холодильник, а в висувному відсіку ховається електрична плита.

У пасажирському відсіку є телевізор, кондиціонер і холодильник

У пасажирському відсіку є телевізор, кондиціонер і холодильник

thedrive.com

Електроплита ховається в відсік під підлогою

Електроплита ховається в відсік під підлогою

thedrive.com

Диван легко перетворюється в двоспальне ліжко

Диван легко перетворюється в двоспальне ліжко

thedrive.com

Але найдивніше в цьому будинку на колесах – його ціна. Він обійдеться в $4900, а якщо купити партію, то можна істотно заощадити.

Раніше OBOZREVATEL розповів, як швидко й ефективно провести дезінфекцію свого авто.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Китай
Теги
електромобілі авто новини мотоцикл
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