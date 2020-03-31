Втекти від коронавірусу: в Китаї створили ідеальне авто для самоізоляції

Втекти від настирливого коронавірусу подалі, але при цьому зберегти необхідний рівень комфорту пропонує китайська компанія Xinge.

"Будинок на колесах" на базі трицикла Xinge thedrive.com

Виробник мототехніки створив кілька варіантів "будинку на колесах" на базі трицикла. Новинка здатна рухатися по дорозі зі швидкістю 45 км/год. У рух його приводить невеликий електромотор, харчування для якого забезпечує батарея ємністю 7,2 кВтг, але можна замовити версію зі звичним ДВС.

Водійське місце виглядає просто, але практично thedrive.com

У пасажирському відсіку достатньо місця для трьох осіб. Тут є диван, стіл, телевізор, кондиціонер, невеликий холодильник, а в висувному відсіку ховається електрична плита.

У пасажирському відсіку є телевізор, кондиціонер і холодильник thedrive.com

Електроплита ховається в відсік під підлогою thedrive.com

Диван легко перетворюється в двоспальне ліжко thedrive.com

Але найдивніше в цьому будинку на колесах – його ціна. Він обійдеться в $4900, а якщо купити партію, то можна істотно заощадити.

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