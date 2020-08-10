Всі моделі Tesla перевірили на швидкість: хто переміг?

Багатьом подобаються електромобілі Tesla. Ці потужні авто без зусиль обганяють своїх суперників. Але хто виявиться найшвидшим, якщо зіштовхнути машини всередині модельного ряду?

Сучасні моделі Тесла перевірили на швидкість. Скріншот відео

Блогери Throttle House вирішили перевірити швидкісні можливості всіх актуальних електромобілів компанії: Tesla Model S, Model 3, Model X і компактного кросовера Tesla Model Y.

Всі автомобілі зійшлися в драг-гонці по прямій. Варто відразу зазначити, що на відео записали, ймовірно, найбільш тихий змагальний заїзд у світі. Три електрокари не відтворюють жодних звуків крім тихого свисту, який можна порівняти з вітром.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав про падіння попиту на електромобілі в Україні. Проте, Tesla утримує гідні позиції.