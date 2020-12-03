Volvo заявила про повну відмову від бензинових і дизельних авто

Компанія Volvo полностью відмовиться від виробництва бензинових і дизельних авто та продаватиме лише електричні машини. Точна дата прийняття відповідного рішення ще не визначена, однак це точно станеться до 2030 року.

Таку мету озвучив глава Volvo Хакан Самуельсон, пише Automotive News Europe. За словами топ-менеджера, двигуни внутрішнього згоряння поступово відходять у минуле і вже давно прийшло усвідомлення, що майбутнє за електричними авто.

Плани Volvo щодо відмови від паливних авто пов'язано не тільки з тенденціями в індустрії, а й рішенням рідної для марки Швеції заборонити продаж бензинових і дизельних авто з 2030 року.

Зараз Volvo випускає електричний кросовер XC40 Recharge P8, а також ряд гібридів, що заряджаються, але в майбутньому "зелених" моделей стане більше. Планується, що вже до 2025 року продуктова лінійка шведської марки як мінімум наполовину складатиметься з електричних авто.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Volvo обмежила в своїх автомобілях максимальну швидкість до 180 км/год і пояснила, чому це зробила. Крім того, компанія оголосила, що буде розробляти власні електромотори, а не закуповувати їх у сторонніх виробників.