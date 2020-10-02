Volvo запустив виробництво першого електромобіля марки

Шведська компанія Volvo почала виробництво першого в своїй історії електромобіля – кросовера XC40 Recharge.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Серійне виробництво електричної версії компактного кросовера налагодили на заводі в Генті.

Всі Volvo XC40 Recharge, які випустять в цьому році, вже продані. фото: media.volvocars.com

XC40 Recharge побудований на модельної платформі CMA, створеної в кооперації з материнським холдингом Geely Group. Автомобіль оснащений системою повного приводу, а запас ходу по циклу WLTP становить близько 400 км.

XC40 Recharge побудований на модельної платформі CMA, створеної в кооперації з материнським холдингом Geely Group. фото: media.volvocars.com

У рух кросовер призводять два електромтора сумарною потужністю 408 к.с. На зарядку батареї до 80% її ємності потрібно приблизно 40 хвилин при використанні станції швидкої зарядки.

На зарядку батареї до 80% її ємності потрібно приблизно 40 хвилин. фото: media.volvocars.com

Від 0 до 100 км/год електричний кросовер розганяється за 4,9 секунди. Для порівняння, самому динамічному в лінійці XC40 T5 AWD потрібно на це 6,5 секунди. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год.

Від 0 нуля до 100 км/год електричний кросовер розганяється за 4,9 с. фото: media.volvocars.com

Зовні електричну версію можна відрізнити від XC40 з традиційними ДВС по "глухому" облицюваннію радіатора і іншими бамперами. Об'єм багажника електричного XC40 становить 413 л, що на 47 л менше, ніж у стандартної моделі. Компенсувати цей недолік покликаний додатковий багажник об'ємом 31 л в передній частині авто.

Volvo XC40 Recharge має спереду багажне відділення об'ємом 31 л. фото: media.volvocars.com

Автомобіль отримав "просунуту" мультимедійну систему, яка працює на ОС Android. Вона підтримує численні сервіси Google, наприклад, Google Assistant, Google Maps і Google Play Store. Причому, всі оновлення можна здійснювати "по повітрю".

Volvo XC40 Recharge отримав "просунуту" мультимедійну систему, яка працює на ОС Android. фото: media.volvocars.com

За словами представників Volvo, попит на електромобіль настільки високий, що весь тираж, який планувалося виготовити до кінця нинішнього року вже розпроданий. Перші екземпляри надійдуть до покупців до кінця жовтня.

Volvo XC40 Recharge. фото: media.volvocars.com

Випуск Volvo XC40 Recharge є важливим кроком в реалізації стратегії компанії щодо зниження викидів CO2 автомобілями компанії на 40% до 2025 року. Очікується, що до цього терміну половина всіх продажів компанії буде припадати на електромобілі, а решта – на гібридні моделі.

Volvo XC40 Recharge. фото: media.volvocars.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Volvo спільно з колегами з Geely створили електромобіль з запасом ходу 750 км.