Volvo перетворить Гетеборг на кліматично нейтральне місто

Навесні поточного року стартує екологічний проєкт компанії Volvo під назвою "Зелена міська зона Гетеборга".

Про це повідомляє пресслужба виробника. Для досягнення кліматичної нейтральності міста до 2030 року, компанія Volvo разом із партнерами працює над створенням "зелених" зон у Гетеборзі. Їх використовуватимуть як випробувальні майданчики для майбутніх екологічних технологій.

Електричний кросовер Volvo XC40 Recharge P8 media.volvocars.com

У найбільшому портовому місті Скандинавії облаштують зону без шкідливих викидів. Тут будуть використовуватися виключно електромобілі, а також організована необхідна інфраструктура.

Використання реального міста як випробувальний майданчик дозволить Volvo прискорити розробку технологій та послуг у сферах електрифікації, каршерінгу, роботизованих таксі, автономного водіння, зв'язку та безпеки.

Гібридний седан Volvo S90 T8 media.volvocars.com

Нагадаємо, що минулого року Volvo почала випуск електричного кросовера XC40 Recharge P8, а також лінійки гібридів PHEV, але в майбутньому "зелених" моделей стане більше. У планах компанії до 2025 року повністю електрифікувати свій модельний ряд. Передбачається, що половина машин буде гібридними, а друга половина – електричними.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Volvo випускатиме у Швеції власні електродвигуни, а також підготувала для кросовера Volvo XC60 нові гібридні модифікації.