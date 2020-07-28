Volvo готує електричне ретро-купе
На дорогах неподалік від Гетеборга невтомні фотошпигуни виявили незвичайний екземпляр Volvo в камуфляжі, повідомляє портал Carscoops.
Шведська компанія проводить дорожні тести незвичайного рестомода – класичного купе P1800 Coupe. Крім захисного камуфляжу автомобіль відрізняється від оригінальної моделі широким колісними арками, сучасними шинами і колесами, а також низько посадженим кузовом. Крім того, на автомобілі відсутні звичні вихлопні труби.
По всій видимості компанія проводить дорожні випробування повністю електричного рестомода, створеного до ювілею стильного купе P1800, який відзначатиме своє 60-річчя в майбутньому році.
Реєстраційні номери належать червоному купе Volvo 1964 року, власником якого є Маттіас Евенссон, керівнику відділу двигунів команди Cyan Racing – офіційного гоночного підрозділу компанії Volvo. Раніше автомобіль належав нинішньому керівнику команди – Йонасу Крістіану Далю.
Нагадаємо, що купе Volvo P1800 дебютувало в 1961 році. Автомобіль мав класичне компонування з двигуном спереду і задніми провідними колесами. Елегантний спорткар отримав широку популярність завдяки британському телесеріалу "Святий", в якому головну роль зіграв Роджер Мур. Варто відзначити, що Р1800, який знімався в серіалі, був власністю Мура, а сьогодні він знаходиться в музейній колекції компанії Volvo.
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