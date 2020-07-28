Volvo готує електричне ретро-купе

На дорогах неподалік від Гетеборга невтомні фотошпигуни виявили незвичайний екземпляр Volvo в камуфляжі, повідомляє портал Carscoops.

Шведська компанія проводить дорожні тести незвичайного рестомода – класичного купе P1800 Coupe. Крім захисного камуфляжу автомобіль відрізняється від оригінальної моделі широким колісними арками, сучасними шинами і колесами, а також низько посадженим кузовом. Крім того, на автомобілі відсутні звичні вихлопні труби.

Рестомод Volvo P1800. Фото: carscoops.com

По всій видимості компанія проводить дорожні випробування повністю електричного рестомода, створеного до ювілею стильного купе P1800, який відзначатиме своє 60-річчя в майбутньому році.

Рестомод Volvo P1800. Фото: carscoops.com

Реєстраційні номери належать червоному купе Volvo 1964 року, власником якого є Маттіас Евенссон, керівнику відділу двигунів команди Cyan Racing – офіційного гоночного підрозділу компанії Volvo. Раніше автомобіль належав нинішньому керівнику команди – Йонасу Крістіану Далю.

Кадр з серіалу "Святий" з Муром і його Volvo P1800. Фото: media.volvocars.com

Нагадаємо, що купе Volvo P1800 дебютувало в 1961 році. Автомобіль мав класичне компонування з двигуном спереду і задніми провідними колесами. Елегантний спорткар отримав широку популярність завдяки британському телесеріалу "Святий", в якому головну роль зіграв Роджер Мур. Варто відзначити, що Р1800, який знімався в серіалі, був власністю Мура, а сьогодні він знаходиться в музейній колекції компанії Volvo.

P1800 Роджера Мура сьогодні знаходиться в колекції музею Volvo. Фото: media.volvocars.com

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