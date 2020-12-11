Volvo буде випускати у Швеції власні електродвигуни

Компанія Volvo Cars буде випускати власні електромотори на заводі з виробництва силових агрегатів у шведському місті Шевде.

Про це повідомляє пресслужба виробника. До 2025 року планується створити власне виробництво електричних двигунів. Інвестиції у проєкт становитимуть приблизно 68 млн євро. Виробництво ДВС буде переведено на інше підприємство компанії – Volvo Cars Powertrain Engineering Sweden.

Завод Volvo у Шевде перепрофілюють на випуск електромоторів власної конструкції media.volvocars.com

Завдяки повному циклу, куди входять розроблення та виробництво, конструктори компанії зможуть оптимізувати всі електричні компоненти для створення нових екологічно чистих моделей бренду.

Електрична платформа першого в історії бренду електричного кросовера Volvo XC40 Recharge media.volvocars.com

На сьогодні проєктування та розроблення електродвигунів компанії відбувається у Гетеборзі та Шанхаї. На початку цього року компанія відкрила нову лабораторію електромоторів у Шанхаї, додатково до постійного виробництва електричних двигунів в Гетеборзі та сучасним лабораторіям акумуляторів у Китаї та Швеції.

Цьогоріч компанія Volvo почала випуск електричного кросовера XC40 Recharge media.volvocars.com

У планах шведського виробника до 2025 року повністю електрифікувати свій модельний ряд. Передбачається, що половина машин буде гібридними, а друга половина – електричними.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Volvo почала виробництво першого електромобіля марки, а також підготувала для кросовера Volvo XC60 нові гібридні модифікації.