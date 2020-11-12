Volvo буде розробляти власні електромотори

Шведська компанія Volvo інвестує в проектування і розробку власних електричних моторів для наступного покоління електромобілів бренду.

Про це повідомляє прес-служба компанії. В рамках стратегії електрифікації Volvo відкрила в Шанхаї нову лабораторію по розробці електричних моторів. Вона стане важливим доповненням до вже існуючих виробничих і дослідницьких підрозділів компанії у Швеції та Китаї.

В рамках стратегії електрифікації компанія Volvo відкрила в Шанхаї нову лабораторію по розробці електричних моторів media.volvocars.com

Старт власної розробки електричних моторів дозволить інженерам компанії оптимізувати їх конструкцію і всю електричну систему у нових електрокарах Volvo.

Лабораторія в Шанхаї буде зосереджена на розробці електромоторів для використання у повністю електричних та гібридних автомобілях на основі модульної архітектури SPA 2, яка готується до серійного виробництва.

Старт власної розробки електричних моторів дозволить інженерам компанії оптимізувати їх конструкцію і всю електричну систему у нових електрокарах Volvo media.volvocars.com

До 2025 року компанія планує збільшити продажі електромобілів до 50% від загального обсягу продукції, що випускається, а другу половину складуть гібридні моделі.

До 2025 року компанія планує збільшити продажі електромобілів до 50% від загального обсягу продукції, що випускається media.volvocars.com

Електрифікація є частиною повноцінного плану компанії по збереженню клімату. Стратегія спрямована на скорочення викидів вуглецю в усіх операціях і продуктах, одночасно з переходом до кліматично нейтрального виробництва до 2040 р.

Електрифікація є частиною повноцінного плану компанії по збереженню клімату media.volvocars.com

План охоплює більше, ніж просте скорочення викидів вихлопних газів завдяки електрифікації. Компанія також зменшить обсяги викидів вуглецю у своїй виробничій мережі, процесах та в ланцюзі постачань. Значну роль у цьому відіграє повторна переробка і використання матеріалів. Компанія планує скоротити обсяг викидів вуглецю протягом життєвого циклу автомобіля на 40% до 2025 року.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL , компанія Volvo почала виробництво першого електромобіля марки.