Volta Trucks підписала угоду на поставку 1000 електричних вантажівок

Сергій Іванов
Сергій Іванов
Електромобілі
2,3 т.
Volta Trucks підписала угоду на поставку 1000 електричних вантажівок

Шведський стартап Volta Trucks підписав угоду з Petit Forestier Group на поставку партії з 1000 електричних вантажівок Volta Zero.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Перші прототипи Volta Zero будуть виготовлені наступного року, а серійне виробництво планується почати у 2022 році.

Перші прототипи Volta Zero будуть виготовлені наступного року, а серійне виробництво планується почати 2022 року

Французька компанія Petit Forestier Group є європейським лідером у сфері оренди холодильного обладнання та автомобілів-рефрижераторів. З урахуванням посилення європейських екологічних норм компанія зіткнулася з необхідністю електрифікувати свій автомобільний парк та висловила зацікавленість у колаборації з Volta Trucks.

Проєкт 16-тонної електричної вантажівки Volta Zero представили у вересні поточного року

Нагадаємо, що шведський стартап представив проєкт 16-тонної електричної вантажівки Volta Zero у вересні поточного року. Автомобіль має кузов об'ємом 37,3 м³ і вміщує 16 европалет, а вантажопідйомність машини становить 8,6 т.

Живлення для тягового електромотора забезпечує літій-залізо-фосфатні акумулятори ємністю 160-200 кВтг

Заявлений запас ходу 150-200 км, а живлення для тягового електромотора забезпечує літій-залізо-фосфатні акумулятори ємністю 160-200 кВтг. Для кращої оглядовості крісло водія розмістили по центру, а круговий огляд йому забезпечує система камер.

Для кращої оглядовості крісло водія розмістили по центру

Угода між Volta Trucks і Petit Forestier Group передбачає спільну роботу з адаптації конструкції машини під конкретні потреби та умови експлуатації, а також навчання персоналу для роботи та обслуговування електромобіля.

Автомобіль має кузов об'ємом 37,3 м³ і вміщує 16 европалет, а вантажопідйомність машини становить 8,6 т

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Rivian представила електричний развозной фургон, створений на замовлення компанії Amazon, а у Нью-Йорку почалися випробування електричного сміттєвоза компанії Mack.

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