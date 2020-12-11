Volta Trucks підписала угоду на поставку 1000 електричних вантажівок

Шведський стартап Volta Trucks підписав угоду з Petit Forestier Group на поставку партії з 1000 електричних вантажівок Volta Zero.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Перші прототипи Volta Zero будуть виготовлені наступного року, а серійне виробництво планується почати у 2022 році.

Французька компанія Petit Forestier Group є європейським лідером у сфері оренди холодильного обладнання та автомобілів-рефрижераторів. З урахуванням посилення європейських екологічних норм компанія зіткнулася з необхідністю електрифікувати свій автомобільний парк та висловила зацікавленість у колаборації з Volta Trucks.

Нагадаємо, що шведський стартап представив проєкт 16-тонної електричної вантажівки Volta Zero у вересні поточного року. Автомобіль має кузов об'ємом 37,3 м³ і вміщує 16 европалет, а вантажопідйомність машини становить 8,6 т.

Заявлений запас ходу 150-200 км, а живлення для тягового електромотора забезпечує літій-залізо-фосфатні акумулятори ємністю 160-200 кВтг. Для кращої оглядовості крісло водія розмістили по центру, а круговий огляд йому забезпечує система камер.

Угода між Volta Trucks і Petit Forestier Group передбачає спільну роботу з адаптації конструкції машини під конкретні потреби та умови експлуатації, а також навчання персоналу для роботи та обслуговування електромобіля.

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