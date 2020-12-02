Volkswagen видав свого конкурента Tesla Model Y за Peugeot

Компанія Volkswagen випробовує на дорогах загального користування новий електричний кросовер ID.6, який складе конкуренцію Tesla Model Y. Щоб модель не розсекретили завчасно, німці замаскували її під позашляховик Peugeot 5008.

Знімки тестового прототипу опублікував сайтMotor1. Судячи з них, зараз VW тестує майбутній електрокар в холодних умовах – найімовірніше, виробник перевіряє електроніку, батарею і силову установку автомобіля на стійкість до мінусових температур.

Тестовий прототип VW ID.6 motor1.com

Власне, Volkswagen не вперше вдається до подібних трюків: раніше він уже видав прототип нового "Тігуан" за китайський кросовер Changan CS85, а тестовий електрокроссовер ID.4 – за Opel Grandland X.

Peugeot 5008 (2G) Peugeot

Очікується, що VW ID.6 вийде на ринок в наступному році. Новинку будують на базі вищезгаданого ID.4, і від останнього вона буде відрізнятися збільшеними розмірами – можливо, за рахунок цього "Фольксваген" запропонує не тільки 5-, але й 7-місну версію моделі. Для ID.4 передбачена батарея максимум на 77 кВтгод, але не виключено, що ID.6 отримає більший акумулятор.

Тестовий прототип VW ID.6 motor1.com

Відзначимо, що крім ID.4 в нове сімейство електрокарів німецької марки входить також гетчбек ID.3. Як нещодавно писав OBOZREVATEL, цей автомобіль взяв участь в драг-рейсингу з бензиновим Golf GTI, і вийшов з перегонів переможцем.

Крім того, днями OBOZREVATEL повідомляв про те, що Volkswagen готує ще один електрокар – найдешевший з усіх, його ціна становитиме приблизно 20 000 євро.