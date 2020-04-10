Volkswagen розповів про недоліки електричного транспорту
Концерн Volkswagen AG не поспішає прощатися з двигунами внутрішнього згоряння. Незважаючи на розвиток лінійки електромобілів ID, в компанії продовжать розвиток ДВЗ на новому виді палива.
Електричний транспорт в VW вважають не пристосованим до масштабного застосування в широкому розумінні. Наприклад, електромотори та батареї абсолютно не підходять для літаків, адже в такому разі тривалість польоту сильно скоротиться. У той же час перетинання Атлантики стане нездійсненним завданням.
З цієї причини використання ДВЗ в німецькій компанії продовжать і навіть розвиватимуть в новому напрямку, тому розробки таких силових установок не закінчаться. При цьому від електрокарів, звісно, теж не відмовляться. Хоча перед цим необхідно вирішити деякі проблеми.
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Не варто забувати, що європейське законодавство постійно посилюється в питаннях з викидами шкідливих речовин. У зв'язку з цим двигунам внутрішнього згоряння доводиться непросто, адже вони використовують паливо на основі нафти, через яке у вихлопних газах містяться токсичні сполуки.
Тому Фольксваген активізується в розробці силових установок, що працюють на синтетичному паливі з біоматеріалів. Навіть зараз на ринку у великій кількості представлено паливо, в складі якого є деяка частина етанолу з пшениці та інших зернових. Але фахівці бачать перспективу переходу на синтетичний бензин, зроблений виключно з такого етанолу. Завдяки цьому питання змісту шкідливих сполук у викидах просто зникне.
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На даний момент важко сказати, скільки років може знадобитися для розвитку і впровадження такої технології. Адже й інші автомобільні компанії напевно повинні приєднатися до розробки. Вочевидь традиційні батарейні електромобілі зараз зупинилися в своєму розвитку, тому автовиробники вже не розглядають їх як єдиний напрям для подальшої промислової діяльності.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший електромобіль Skoda відразу після виходу на ринок встиг зіткнутися з серйозними проблемами, тому більше не продається.