Volkswagen розповів про недоліки електричного транспорту

Концерн Volkswagen AG не поспішає прощатися з двигунами внутрішнього згоряння. Незважаючи на розвиток лінійки електромобілів ID, в компанії продовжать розвиток ДВЗ на новому виді палива.

Електричний транспорт в VW вважають не пристосованим до масштабного застосування в широкому розумінні. Наприклад, електромотори та батареї абсолютно не підходять для літаків, адже в такому разі тривалість польоту сильно скоротиться. У той же час перетинання Атлантики стане нездійсненним завданням.

У лінійці Фольксваген вже є кілька електромобілів vw.com

З цієї причини використання ДВЗ в німецькій компанії продовжать і навіть розвиватимуть в новому напрямку, тому розробки таких силових установок не закінчаться. При цьому від електрокарів, звісно, теж не відмовляться. Хоча перед цим необхідно вирішити деякі проблеми.

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Не варто забувати, що європейське законодавство постійно посилюється в питаннях з викидами шкідливих речовин. У зв'язку з цим двигунам внутрішнього згоряння доводиться непросто, адже вони використовують паливо на основі нафти, через яке у вихлопних газах містяться токсичні сполуки.

VW продовжить розробляти нові ДВЗ vw.com

Тому Фольксваген активізується в розробці силових установок, що працюють на синтетичному паливі з біоматеріалів. Навіть зараз на ринку у великій кількості представлено паливо, в складі якого є деяка частина етанолу з пшениці та інших зернових. Але фахівці бачать перспективу переходу на синтетичний бензин, зроблений виключно з такого етанолу. Завдяки цьому питання змісту шкідливих сполук у викидах просто зникне.

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На даний момент важко сказати, скільки років може знадобитися для розвитку і впровадження такої технології. Адже й інші автомобільні компанії напевно повинні приєднатися до розробки. Вочевидь традиційні батарейні електромобілі зараз зупинилися в своєму розвитку, тому автовиробники вже не розглядають їх як єдиний напрям для подальшої промислової діяльності.

Ера ДВЗ для Volkswagen не закінчується vw.com

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, перший електромобіль Skoda відразу після виходу на ринок встиг зіткнутися з серйозними проблемами, тому більше не продається.