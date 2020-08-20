У компанії Volkswagen продовжують привертати увагу до першого електричного кросоверу марки, що отримав позначення ID.4. У мережі з'явилися графічні зображення новинки.

Судячи з тізера, новинка продовжить розвиток дизайнерських ідей, закладених в моделі ID.3. У автомобіля буде відсутня звична для машин з ДВС радіаторна решітка, а головна оптика на світлодіодах буде нагадувати фари родинного електрокара.

Volkswagen ID.4 готується до прем'єри. фото: volkswagen.com

ЧИТАЙТЕ: Volkswagen розповів про недоліки електричного транспорту

Новинка буде використовувати електричну платформу MEB, яка розроблена спеціального для використання на електромобілях концерну. Залежно від ринку збуту кросовер ID.4 буде оснащуватися одним або двома електромоторами. У топової версії з двома двигунами сумарна віддача очікується на рівні 300 к.с., а запас ходу складе близько 500 кілометрів. Офіційна презентація Volkswagen ID.4 намічена на початок вересня.

Volkswagen ID.4 готується до прем'єри. фото: volkswagen.com

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, в середині нинішнього літа патентне відомство Китаю стало джерелом витоку інформації про новинку.