Volkswagen ID.3 та ID.4 отримають проєкційний дисплей із доповненою реальністю

Електричний хетчбек Volkswagen ID.3 та кросовер ID.4 отримають новий проекційний дисплей з доповненою реальністю та двома полями виведення інформації.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Volkswagen першим впроваджує передову технологію в сегменті компактних автомобілів.

Головний дисплей доповненої реальності відображає важливу інформацію на лобовому склі. Зображення виводиться у двох проекціях та на двох рівнях. Основна проекція розташована у поле зору водія на віртуальному відстані близько 10 метрів та має діагональ близько 1,8 метра. У цьому вікні відображається інформація від допоміжних систем, а також індикатори повороту, початкові та кінцеві точки навігаційної системи.

Друге поле проекції у вигляді плоскої смуги розташовано нижче основного поля. Тут відображаються швидкість руху, дорожні знаки, допоміжні та навігаційні символи. Здається, що вони пливуть на відстані близько трьох метрів перед водієм.

Динамічне зображення накладається на реально існуючі об'єкти та інфраструктуру. Наприклад, при наближенні до краю узбіччя, її межа буде підсвічена помаранчевим кольором. При активації функції Travel Assist, яка утримує автомобіль посередині смуги руху, межи будуть позначені зеленим кольором. Слідуючи за іншим автомобілем, дисплей зазначає автомобіль, що йде попереду, кольоровою смугою, як тільки активується адаптивний круїз-контроль (ACC) або система допомоги при русі. Коли допоміжні системи відключені, водій бачить червоний попереджувальний сигнал, якщо під'їжджає до йде попереду транспортного засобу занадто близько.

"Серцем" проекційного дисплея доповненої реальності є блок генерації зображення (PGU), розташований глибоко всередині приладової панелі. Пучки променів, які генеруються особливо яскравим РК-дисплеєм, передаються на два плоских дзеркала, а спеціальні лінзи поділяють їх на два – для ближнього та далекого полів. Плоскі дзеркала відображають промені на велике увігнуте дзеркало з електричним регулюванням. Звідси промені потрапляють на лобове скло та потрапляють у поле зору водія. Водій бачить символи з тієї ж чіткістю, що і в реальному світі, на видимому відстані трохи менше 10 метрів.

Зображення створюються системою генерації доповненої реальності одного з двох бортових комп'ютерів. Дані для розрахунків надходять у систему від фронтальної камери, радарів та навігаційної карти.

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