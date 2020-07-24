Volkswagen готує маленький міський електрокар

Після презентації електричного хетчбека Volkswagen ID.3 в Вольфсбурзі задумалися над наступником сіті-кара e-up! Очікується, що новинка з'явиться в модельній гаммі в 2025 році.

Компанія Volkswagen взяла стійкий курс на електрифікацію свого модельного ряду і має намір запропонувати покупцям широкий асортимент автомобілів на електротязі. Після запуску хетчбека ID.3 планується створити більш компактну модель для перевантажених транспортом мегаполісів.

Електричний Volkswagen ID.3 Фото: volkswagen-newsroom.com

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За інформацією Car Magazine в компанії працюють над проектом, який отримав кодове ім'я "e-Zzity. Новинка покликана змінити в продуктовій лінійці модель e-up !, друге покоління якої було представлено в 2019 році на автошоу у Франкфурті.

Електричний VW ID.1 замінить e-up !, друге покоління якого представили в 2019 році на автошоу у Франкфурті Фото: volkswagen-newsroom.com

Електричний ID.1 буде являти собою 5-місний хетчбек, який стилістично буде нагадувати ID.3. Також не виключена поява кросовера ID.1 Crozz і мікровена e-Roomzz.

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VW ID.1 буде використовувати електричну платформу МЕВ. фото: volkswagen-newsroom.com

Очікується, що автомобіль отримає батарею ємністю 36 кВтг, яка забезпечить запас ходу до 300 км. За словами керівника VW Ральфа Брандштеттера, компанія "працює над електромобілем вартістю менше 20 тисяч євро, який буде використовувати спрощену версію платформи MEB для зниження вартості". Також очікується поява в лінійці електромобілів ID.2, який зможе конкурувати з Renault Zoe і Peugeot e-208.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Volkswagen допоможе компанії Ford з розширенням лінійки електромобілів.