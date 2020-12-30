Volkswagen довірить зарядку електромобілів роботам

Німецький концерн Volkswagen показав проєкт автономного робота, який здатний заряджати електромобіль без сторонньої допомоги.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Зарядному роботу VW буде доручено виконати повністю автономну зарядку електромобілів на закритих стоянках, наприклад, у підземних паркінгах.

Роботи виконуватимуть повністю автономну зарядку електромобіля на закритих паркінгах volkswagen-newsroom.com

"Повсюдна зарядна інфраструктура була та залишається ключовим фактором успіху електромобільності. Наш зарядний робот – лише один із кількох підходів, але, безперечно, один із найбільш далекоглядних", – заявив Томас Шмалл, генеральний директор VW Group Components.

Робота можна ввімкнути через додаток або за допомогою зв'язку Car-to-X volkswagen-newsroom.com

Робота можна ввімкнути через додаток або за допомогою зв'язку Car-to-X і він самостійно попрямує до автомобіля. Весь процес відбувається повністю без втручання людини.

Процес зарядки відбувається без втручання людини volkswagen-newsroom.com

Щоб заряджати кілька транспортних засобів одночасно, робот під'єднає мобільний накопичувач енергії до транспортного засобу, повторюючи цей процес кілька разів. Після завершення зарядки він самостійно збере мобільний накопичувач енергії та направить його назад на центральну зарядну станцію.

Створення ефективної інфраструктури зарядки – основне завдання, що стоїть перед усіма виробниками volkswagen-newsroom.com

"Створення ефективної інфраструктури зарядки – основне завдання, що стоїть перед усіма виробниками, – додав Шмалл. – Ми розробляємо рішення, які допоможуть уникнути серйозних витрат. Мобільний робот-заправник та наша універсальна станція швидкої зарядки – лише два з безлічі інших варіантів".

У той час як мобільний робот-заправник тільки зараз входить у фазу випробувань прототипу, VW запустить свою гнучку систему швидкої зарядки на початку наступного року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Volkswagen готує "бюджетний" електромобіль, а також вперше у класі запропонувала для моделей ID.3 та ID.4 проєкційні екрани з розширеною реальністю.